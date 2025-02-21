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Арсенал — Вест Хэм, прогноз на матч АПЛ 22 февраля 2025, прямая трансляция, смотреть онлайн, во сколько, результат, ставки на игру

«Арсенал» — «Вест Хэм». Обескровлен, но не сломлен
Алексей Анисимов
«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»: прогноз на матч
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Микель Артета продолжает погоню за «Ливерпулем».

Проводим долгожданные выходные вместе с английской Премьер-лигой. В субботу, 22 февраля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Вест Хэм». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Лондонское дерби — это всегда интересно.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 22 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.28, что приблизительно равно 78% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается с коэффициентом 12.00 — менее 10% вероятности. На ничью можно поставить за 6.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в лондонском дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» (22.02.2025)

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пожалуй, только «Арсенал» к этой минуте можно назвать единственным настоящим конкурентом «Ливерпуля» в борьбе за золотые медали чемпионата Англии. Судите сами: «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков. Многовато, но есть игра в запасе. Работать можно.

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Замыкает тройку лучших перед 26-м туром, внезапно, «Ноттингем Форест», набравший 47 очков. Круто? Ещё бы! Однако амбиции и возможности у команды отнюдь не чемпионские. Дальше с 44 очками идёт «Манчестер Сити», от которого в этом сезоне можно ждать чего угодно, но только не чемпионства. А замыкают топ-5 «Борнмут» и «Челси» (по 43 очка). Эти, согласитесь, уже далековато.

При этом среди всех перечисленных конкурентов только «канониры» показывают более-менее чемпионскую игру. Из Кубка лиги и Кубка Англии вылетели, и бог с ними. Продолжают борьбу в Лиге чемпионов и во внутреннем первенстве. Если вынести за скобки два поражения от «Ньюкасла» в Кубке лиги, то в основное время не проигрывают с начала ноября 2024 года.

При этом подопечные Микеля Артеты выиграли семь из девяти последних матчей в английской Премьер-лиге, ни разу при этом не проиграв. Среди побеждённых на данном отрезке результативный «Тоттенхэм» (2:1) и опасный своей непредсказуемостью «Манчестер Сити» (5:1). И это всё на фоне серьёзных кадровых потерь!

Лондонский клуб умудряется оставаться одним из самых результативных среди всех участников АПЛ, хотя лазарет переполнен атакующими футболистами. Букайо Сака и Габриэл Мартинелли смогут вернуться не раньше международного перерыва в марте, а Кай Хаверц и Габриэл Жезус вообще выпали до конца сезона. Печально.

Тем не менее в прошлый раз «Арсенал» разгромил «Вест Хэм» со счётом 5:2, и у него все шансы если не разгромить его снова, то как минимум просто обыграть. Дело в том, что в шести матчах в разных турнирах, которые «молотобойцы» успели провести после назначения Грэма Поттера, они потерпели четыре поражения. Победа всего одна — домашняя над «Фулхэмом».

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В остальном у «молотобойцев» всё складывается не лучшим образом. Потому победа «Арсенала» в предстоящем матче выглядит логично и ожидаемо. Единственное — ждать много голов не стоит, ведь «канониры» сильно обескровлены. Что-то в районе 2:0 здесь вполне можно будет увидеть. Поэтому берём П1 + тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и «Арсенал» победит «Вест Хэм» за 2.04.

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