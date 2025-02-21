«Ливерпуль» или «Челси»? «Астон Вилле» и Унаи Эмери всё равно!

Среди прочих на выходных своими яркими вывесками порадует английская Премьер-лига. В субботу, 22 февраля, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 22 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.65, в то время как победа «Челси» оценивается коэффициентом 2.55. Разница в вероятности составляет около 2%. Ничейный исход можно найти за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Бирмингеме. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46. Самый вероятный счёт при этом — 1:1.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси» (22.02.2025)

«Астон Вилла» может быть собой довольна. На неделе она принимала лидирующий «Ливерпуль» в перенесённом матче 29-го тура и сумела добыть очки. Встреча завершилась со счётом 2:2, но примечательно здесь другое. Гостям в итоге даже пришлось отыгрываться, а в целом соперники смотрелись достаточно ровно.

Вместе с тем бирмингемская команда продолжает борьбу за Кубок Англии, на прошлой стадии одолев дома «Тоттенхэм» (2:1). При этом, как мы помним, она не просто вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, а сделала это напрямую. Кстати, в заключительном туре общего этапа одержала над «Селтиком» (4:2) домашнюю победу.

Вообще, выступления на домашнем стадионе бирмингемцам удаются в последнее время. Последнее поражение случилось ещё в октябре 2024 года в Кубке английской лиги, а с тех пор они даже успели обыграть «Манчестер Сити» (2:1) и сыграть вничью с «Ювентусом» (0:0). Да и по количеству набранных очков на своём поле команда — одна из лучших в АПЛ.

Разумеется, это оружие будет играть против «Челси» в предстоящем матче. Да настолько против, что гостям из Лондона даже ничья покажется достойным результатом. Дело в том, что лондонцы на выезде сейчас часто проваливаются. Не выиграли ни одного из пяти последних в разных турнирах при четырёх поражениях.

Унаи Эмери не сможет рассчитывать на добрую часть футболистов. Защита «Астон Виллы» ослаблена, а арендованный у «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд пока не забивал. Однако Энцо Мареска тоже стоит перед сложным выбором из-за кадровых потерь разного рода: от травм до дисквалификаций. Поэтому здесь соперники на равных.

Скорее всего, встреча получится результативной, учитывая стиль игры обеих сторон. Однако хозяева могут рассчитывать на очки благодаря домашнему преимуществу, которое в данном случае действительно будет преимуществом. Ожидаем чего-то вроде 2:2 или 2:1 в пользу принимающей стороны. Ставка 1Х + ТБ 2.5 мяча подойдёт. Альтернатива — Ф1(0).

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и «Астон Вилла» не проиграет «Челси» за 2.60.