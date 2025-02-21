Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: а не замахнуться ли на трилогию?

22 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Начало запланировано на 23:00 мск… В первом их поединке победу по очкам одержал Бетербиев. И этот успех позволил ему стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. В реванше на кону будет именно это звание.

Прямую трансляцию боя Бетербиев — Бивол можно будет посмотреть на Первом канале.

Букмекеры считают шансы боксёров практически равными. За 2.12 можно поставить на то, что снова победит Бетербиев. С коэффициентом 1.94 принимают пари на то, что Бивол сумеет взять реванш.

Аналитики склоняются к тому, что бой продлится всю дистанцию. На такое развитие событий дают коэффициент 1.52. Досрочное завершение противостояния доступно за 2.55. При этом на победу Бетербиева нокаутом предлагают поставить за 2.70, а ещё одна победа Артура по очкам идёт за 4.20. В случае с Биволом ситуация обратная: успех Дмитрия решением котируется за 2.45, а на нокаут от него принимают ставки с коэффициентом 10.90.

Первый бой был очень и очень близким. Поэтому у нас нет сомнений, что и второй поединок окажется конкурентным. Когда в ринг выходят равные боксёры, то чаще всего выигрывает тот, кому удаётся навязать сопернику свой рисунок боя. Фраза расхожая, но совершенно справедливая. Конечно, и Бетербиев, несмотря на победу, со своей командой тщательно проанализировал первое противостояние и постарался в плане на предстоящий бой убрать недочёты. Тем же самым занимались и в лагере Бивола. Ведь он первый поединок точно не провалил. Если и был хуже, то самую малость. Что же предстоит поменять бойцам?

Если мы говорим о действующем чемпионе, то против Бетербиева играет возраст. Артуру уже 40, и, хотя первый бой он провёл отлично, в какой-то момент выносливость всё равно начнёт падать. А она в бою против Бивола очень нужна. Чтобы завершить и второй бой в свою пользу, Бетербиеву нужно будет работать ещё агрессивнее. Он перебил соперника, заставил его задохнуться в какой-то момент, поэтому и забрал ключевые раунды. Но при этом Артур не так часто использовал удары по корпусу. А стоило бы, ведь Бивол в попытках защитить голову частенько оставлял эту зону открытой. План Бетербиева сработал, особых изменений вносить тут не нужно. Но чтобы победить во второй раз, чемпиону предстоит выступить ещё сильнее.

Ну а что же Бивол? Он классно начал бой, однако в какой-то момент устал, вымахался и начал работать из глухой защиты. Недостаточно хорошим был футворк, порой Дмитрий застаивался. Не получилось удержать Бетербиева на дистанции. Сам Бивол сказал, что нужно было чаще бить. Так-то оно так, но речь здесь идёт именно о количестве ударов, а не о качестве. Если бы Дмитрий бил чаще, но с такой же силой — устал бы ещё раньше, и всё могло закончиться и нокаутом.

При всех минусах бой был очень близким, а четыре месяца — вполне достаточно, чтобы убрать недочёты. Бивол — боксёр с очень высоким интеллектом, так что вера в то, что он учтёт ошибки и не повторит их, точно есть. Ну и, положа руку на сердце, вы ведь хотели бы увидеть и третий их бой? Так что выбираем здесь победу претендента. И верим в продолжение саги!

Ставка: победа Бивола за 1.94.