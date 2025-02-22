Экспресс на АПЛ: «Арсенал» гонется за «Ливерпулем», «МЮ» снова поплохело

Наступили выходные, а вместе с ними пришла английская Премьер-лига. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на главные матчи АПЛ, которые пройдут сегодня, 22 февраля.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»

Пожалуй, только «Арсенал» к этой минуте можно назвать настоящим конкурентом «Ливерпуля» в борьбе за золотые медали чемпионата Англии. Судите сами. «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков. Многовато, но есть игра в запасе. Работать можно.

Среди всех конкурентов из топ-5 АПЛ только «канониры» показывают более-менее чемпионскую игру. Из Кубка лиги и Кубка Англии вылетели, и бог с ними. Зато продолжают борьбу в Лиге чемпионов и во внутреннем первенстве. Если вынести за скобки два поражения от «Ньюкасла» в Кубке лиги, то в основное время не проигрывают с начала ноября 2024 года. Также выиграли семь из девяти предыдущих матчей в АПЛ.

В прошлый раз «Арсенал» разгромил «Вест Хэм» со счётом 5:2. Имеет все шансы снова выиграть. Дело в том, что в шести матчах в разных турнирах, которые «молотобойцы» успели провести после назначения Грэма Поттера, они потерпели четыре поражения. Победа всего одна. Много голов ждать не приходится из-за кадровых потерь в составе «канониров», но победить хозяева должны.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

Говорят, что два раза в одну и ту же реку не входят, но Дэвид Мойес вернулся в «Эвертон» весьма удачно. В предыдущих пяти встречах АПЛ подопечные шотландского спекиалиста победили «Тоттенхэм» (3:2), «Брайтон» (1:0), «Лестер» (4:0) и «Кристал Пэлас» (2:1), а также сыграли вничью в дерби с лидирующим «Ливерпулем» (2:2).

Наведя также порядок в обороне, Дэвид Мойес заметно уменьшил нагрузку на Джордана Пикфорда. Наконец-то старания голкипера сборной Англии перестали пропадать даром. Как и прежде, он радует отменными спасениями, но уже не так часто. Зато пропускает реже.

У «Манчестер Юнайтед» дела хуже. Уступив во встрече предыдущего тура чемпионата Англии ослабленному огромным количеством травм «Тоттенхэму» (0:1), манкунианцы установили антирекорд: потерпели наибольшее количество поражений за 42 года. Раздробленность, далеко не лучшая атмосфера в раздевалке, отсутствие дисциплины — это только часть проблем. «Эвертону» остаётся лишь воспользоваться царящим в «МЮ» хаосом.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси»

Выступления на домашнем стадионе «Астон Вилле» в последнее время удаются. Последнее поражение случилось ещё в октябре 2024 года в Кубке английской лиги, а с тех пор команда даже успела обыграть «Манчестер Сити» (2:1) и сыграть вничью с «Ювентусом» (0:0). Да и по количеству набранных очков на своём поле бирмингемцы — одни из лучших в АПЛ.

Разумеется, это оружие будет играть против «Челси» в предстоящем матче. Да настолько против, что гостям из Лондона даже ничья покажется достойным результатом. Дело в том, что лондонцы на выезде сейчас часто проваливаются. Не выиграли ни одного из пяти последних матчей в разных турнирах при четырёх поражениях.

Скорее всего, встреча получится результативной, учитывая стиль игры обеих команд. Однако хозяева могут рассчитывать на очки благодаря домашнему фактору, который в данном случае действительно будет преимуществом. Ожидаем чего-то вроде 2:2 или 2:1 в пользу принимающей стороны. Ставка 1Х + ТБ 2.5 мяча подойдёт.

Экспресс на матчи АПЛ 22 февраля

Ставка 1: тотал меньше 3.5 мяча и «Арсенал» победит «Вест Хэм» за 2.04.

Ставка 2: победа «Эвертона» в матче с «МЮ» за 2.65.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча и «Астон Вилла» не проиграет «Челси» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.04 х 2.65 х 2.60 = 14.0.