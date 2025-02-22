Экспресс на главные события субботы: возвращение Овечкина и бой Бетербиев — Бивол

Февраль получается весьма насыщенным. Здесь и стыковые встречи в футбольных еврокубках, и хоккейный Турнир четырёх наций, и титульные боксёрские бои. На сегодня, 22 февраля, тоже запланированы интересные события. Авторы «Чемпионата» выбрали самые яркие из них и составили экспресс. Налетай!

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Вашингтон»

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Всего через несколько дней после Турнира четырёх наций возобновляется регулярный чемпионат НХЛ. Интересно, что ни одного хоккеиста «Вашингтона» не было вызвано в расположение национальных команд. Казалось бы, «столичные» с внушительным отрывом возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Почему тогда нет? А впрочем, им же лучше.

После рождественского перерыва «Вашингтон» вернулся на лёд эффектно: на выезде обыграл «Торонто» (5:2). До разгрома дело довёл Александр Овечкин. Профессионал с большой буквы. Капитану «столичных» уже 39 лет, а он на пике формы и даёт фору молодым. Возвращение после этого перерыва тоже должно закончиться победой для столичной команды.

У принципиального соперника Александра Овечкина на протяжении многих лет — Сидни Кросби — времени перевести дух не было. Так же, как и у Эрика Карлссона. Они отправились в расположение национальных команд на Турнир четырёх наций. Более того, Майку Салливану тоже было не до подготовки «Питтсбурга» к возобновлению регулярного чемпионата. Все мысли и время занимал финал Турнира четырёх наций с Канадой. Тут не до НХЛ.

Прогноз на бой Бетербиев — Бивол

Если мы говорим о действующем чемпионе, то против Бетербиева играет возраст. Артуру уже 40, и, хотя первый бой он провёл отлично, в какой-то момент выносливость всё равно начнёт падать. А она в бою против Бивола очень нужна. Чтобы завершить и второй бой в свою пользу, Бетербиеву нужно будет работать ещё агрессивнее.

Ну а что же Бивол? Он классно начал бой, однако в какой-то момент устал, вымахался и начал работать из глухой защиты. Недостаточно хорошим был футворк, порой Дмитрий застаивался. Не получилось удержать Бетербиева на дистанции. Сам Бивол сказал, что нужно было чаще бить.

При всех минусах бой был очень близким, а четыре месяца — вполне достаточно, чтобы убрать недочёты. Бивол — боксёр с очень высоким интеллектом, так что вера в то, что он учтёт ошибки и не повторит их, точно есть. Ну и, положа руку на сердце, вы ведь хотели бы увидеть и третий их бой? Так что выбираем здесь победу претендента. И верим в продолжение саги!

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»

В первом круге «Барселона» потерпела на своём поле поражение со счётом 1:2. Сенсацией это можно назвать, но не шибко громкой. «Лас-Пальмас» был на подъёме, играл с воодушевлением. И сине-гранатовые показали явно не лучший футбол из-за большого количества кадровых потерь. Однако эмоциональный подъём «Лас-Пальмаса», вызванный сменой главного тренера, быстро закончился.

Теперь «Барселона» возьмёт реванш, ведь у неё двойная мотивация. Выиграв четыре предыдущих матча Примеры, подопечные Ханс-Дитера Флика поднялись на первое место. Кроме того, вышли в полуфинал Кубка Испании, крупно победив «Валенсию» (5:0). Большие трудности на своём поле возникли с «Алавесом» (1:0) и «Райо Вальекано» (1:0). В обоих случаях зарешал Роберт Левандовски.

Как ни странно, на выезде каталонцы забивают больше, чем дома (в среднем за встречу в гостях в Примере 2,7 гола). И пропускают почти в два раза чаще. Заключить пари на П2 + ТБ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.14. Чемпионская гонка становится всё интереснее. У каталонцев столько же очков, сколько у «Реала», и лишь на одно больше, чем у «Атлетико».

Экспресс на спорт 22 февраля

Ставка 1: победа «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом» в основное время за 2.23.

Ставка 2: победа Бивола в бою с Бетербиевым за 1.94.

Ставка 3: победа «Барселоны» в матче с «Лас-Пальмасом» и тотал больше 3.5 мяча за 2.14.

Общий коэффициент: 2.23 х 1.94 х 2.14 = 9.25.