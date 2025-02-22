«Реал» — «Жирона». Не спеши, «Барселона»! Мбаппе окрылён

23 февраля в матче 25-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Реал» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск. Главный арбитр — Гильермо Куадра Фернандес.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Жирона» 23 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 77% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 10.5 — в районе 9%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.40, что составляет около 14%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Жирона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Жирона» (23.02.2025)

Вероятность победы «Реала» в Примере снизилась из-за потери очков в трёх предыдущих турах, «Барселона» и «Атлетико» ликвидировали отставание. Спокойно! Карло Анчелотти и не такое на своём веку повидал. Опытный итальянский специалист легко подобрал ключи для победы над «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в плей-офф Лиги чемпионов.

Ответная игра проходила всецело под диктовку «галактикос». Будто это им нужно было отыгрываться, а не «горожанам». На 78-й минуте, когда результат уже был сделан, под оглушительный рёв болельщиков и в статусе главного героя матча поле покинул оформивший хет-трик Килиан Мбаппе. Ради таких моментов он и переходил в клуб.

Мбаппе обретает всё больше уверенности, лучше взаимодействует с одноклубниками, чаще забивает и сильнее укрепляет связь с болельщиками. На эмоциональном подъёме поможет команде прервать и трёхматчевую безвыигрышную серию в первенстве. Ведь соперник — несложный.

«Жирона» полностью провалилась в Лиге чемпионов (семь поражений при одной победе), на ранней стадии вылетела из Кубка Короля и расположилась лишь на 11-м месте в турнирной таблице Примеры. Одна из главных сенсаций прошлого сезона напрочь утратила привлекательность. Очень сильно просела.

Подопечные Мичела Санчеса проиграли шесть из девяти последних матчей в чемпионате Испании. Победили лишь борющиеся за выживание клубы. И то уверенно был обыгран только замыкающий турнирную таблицу «Вальядолид» (3:0). С «Алавесом» (1:0) и «Лас-Пальмасом» (2:1) возникли трудности.

В первом круге, несмотря на то что игра проходила в Жироне, «Реал» победил со счётом 3:0. На «Сантьяго Бернабеу», да ещё и после такого воодушевляющего события, как победа над «Манчестер Сити», тем более должен разгромить соперника. Даже несмотря на дисквалификацию Джуда Беллингема, схлопотавшего красную карточку в игре с «Осасуной» (1:1).

Ставка: победа «Реала» с форой (-2.5) за 2.75.