«Кальяри» — «Ювентус». Вылет из Лиги чемпионов вернёт Мотту на землю

23 февраля в матче 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» примет «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Андреа Коломбо.

Коэффициенты на матч Серии А «Кальяри» — «Ювентус» 23 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.94, что равно приблизительно 51% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 4.40 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Ювентус» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на матч 26-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус» (23.02.2025)

В первом круге «Ювентус» не смог обыграть «Кальяри» (1:1), хотя встреча проходила в Турине. Может быть, злость от вылета из Лиги чемпионов поможет победить в этот раз. Из самого престижного международного клубного турнира «старую синьору» выбил ПСВ. Первый матч она выиграла со счётом 2:1, но вот в ответном потерпела поражение — 1:3 (0:1 д. вр.).

А ведь какой прекрасный ход подопечные Тьяго Мотты набрали в Серии А! Выиграли четыре из пяти предыдущих матчей (уступили лишь лидирующему «Наполи» со счётом 1:2). Даже одолели борющийся за скудетто «Интер» (1:0). Всё было хорошо. Даже, можно сказать, отлично.

Очень быстро освоились взятые в аренду футболисты, в частности форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани. В каждом из четырёх предыдущих матчей чемпионата Италии французский нападающий отметился результативными действиями (пять забитых мячей и один голевой пас). Что могло пойти не так?

А не так пошло всё. «Ювентус» сыграл крайне невнятно. Создал лишь несколько опасных атак, не показал наличия волевых качеств. Тьяго Мотте предстоит провести очень тщательную работу над ошибками. Уже поднят вопрос об увольнении специалиста. Теперь важно закончить сезон в зоне Лиги чемпионов.

«Старая синьора» расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, но у занимающего пятую позицию «Лацио» столько же очков (просто чуть хуже дополнительные показатели). Ни в коем случае нельзя ошибаться. Тем более в таких играх, как с «Кальяри».

С другой стороны, борьба за выживание в Серии А этом сезоне какая-то зверская. «Кальяри» занимает 14-е место, но не может чувствовать себя в безопасности. Отрыв от располагающейся в зоне вылета «Пармы» составляет пять очков. Вроде бы немало, но всё может очень быстро измениться.

На последнем отрезке сезона красно-синие не часто радуют сенсациями. Выиграли только 3 из 11 предыдущих матчей Серии А и два раза сыграли вничью. Большую часть очков набрали во встречах с располагающимися ниже в турнирной таблице клубами: «Монцей» (2:1), «Лечче» (4:1) и «Пармой» (2:1).

На своём поле поддерживаемый родными болельщиками «Кальяри» непременно сделает всё, чтобы доставить «Ювентусу» как можно больше неприятностей. И всё же «старая синьора» — явный фаворит. Она выиграла шесть из восьми предыдущих очных встреч. Две другие ознаменовались мирными исходами. Разница в классе весьма солидная. Она должна сказаться снова.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.94.