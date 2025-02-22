«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Слот сделает Гвардиоле ещё больнее

Вылет из Лиги чемпионов и кадровые потери — это далеко не все проблемы.

Стадия стыковых встреч в Лиге чемпионов и других еврокубках позади, возвращаемся на внутреннюю арену. В воскресенье, 23 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Чего ждут букмекеры от матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 23 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Манчестер Сити» оценивается в 3.00, а на ничейный исход можно поставить за 4.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35. Вероятность такого события превышает 70%.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (23.02.2025)

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на достаточно ранней для себя стадии. По сумме двух встреч уступил мадридскому «Реалу». Возможно, для кого-то это шок, но английскому клубу просто не повезло с жеребьёвкой. Всё-таки испанская команда является действующим победителем соревнования и хорошо идёт в этом сезоне.

«Горожане», в свою очередь, в этом сезоне сталкиваются с серьёзными проблемами. От кадровых до психологических. Нестабильные отрезки плохо сказались на перспективах коллектива. Борьба для него продолжается только в Кубке Англии и английской Премьер-лиге. И если в первом случае шансы ощутимы, то во втором — уже нет.

Перед 26-м туром «Манчестер Сити» замыкает четвёрку лучших команд чемпионата Англии, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 17 очков. Много. Даже несмотря на то, что лидер провёл на одну игру больше. При этом сократить отставание в предстоящем очном противостоянии будет невероятно тяжело.

Во-первых, потому что «Ливерпуль» хорош. Из-за давления и накопившейся усталости результаты немного просели в последнее время. Например, в двух из трёх последних турах АПЛ клуб сыграл вничью — с «Астон Виллой» (2:2) и «Эвертоном» (2:2). Пропустил по два раза в обоих случаях. Однако в целом сохраняется прежний ход.

Во-вторых, беда не приходит одна. Перед стыками с «Реалом» Хосеп Гвардиола располагал всеми защитниками. Теперь же недосчитается сразу двух — Мануэль Аканджи и Джон Стоунз отправились в лазарет, где до сих пор пребывает и Родри. Последнего «Сити», конечно, сильно не хватает. Кроме того, нет уверенности, что сыграет главный голеадор Эрлинг Холанд.

У «Ливерпуля» же кадровая ситуация обстоит лучшим образом. А на таком фоне максимум, на который могут рассчитывать хозяева, — это ничья и одно очко. В качестве ставки можно взять комбинированный вариант Х2 + тотал больше 2.5 мяча. С обороной в последнее время у обеих сторон есть проблемы, а потому что-то вроде 2:2 или 2:1 в пользу гостей здесь возможно увидеть.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и «Ливерпуль» не проиграет за 2.10.