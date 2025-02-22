«Лион» — «ПСЖ». Хвича Кварацхелия начинает подготовку к «Ливерпулю»

Стыковые встречи в Лиге чемпионов и других еврокубках позади, выходные традиционно отданы на откуп внутренней арене. В воскресенье, 23 февраля, на стадионе «Групама» в Лионе состоится матч 23-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ» 23 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.71, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа «Лиона» оценивается коэффициентом 4.60 и соразмерна с ничейным исходом. Шансы варьируются в районе 20-22% вероятности.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.38. Вероятность такого события переваливает за 70%.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» (23.02.2025)

«ПСЖ» не оставил от «Бреста» и мокрого места по итогам двухматчевого противостояния в 1/16 финала Лиги чемпионов. Сперва в гостях выиграл со счётом 3:0, фактически сняв все вопросы о дальнейшем исходе. Затем ему, видимо, показалось этого мало. А как иначе объяснить домашнюю победу со счётом 7:0? Очень кровожадно!

Луису Энрике удалось сохранить доминирующую позицию клуба даже без таких звёзд, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Недавно подписали Хвичу Кварацхелию, который уже вовсю приносит пользу. Например, забил гол и сделал результативную передачу в последнем матче. Но грузин не из тех, кто перетягивает на себя одеяло.

Такими темпами до каких-нибудь свершений недалеко. Владельцы-шейхи хотят выиграть Лигу чемпионов. Шансы, конечно, есть, но в 1/8 финала предстоит сыграть с «Ливерпулем». Не самая удачная жеребьёвка. Зато на внутренней арене парижский клуб точно не должен упустить свои золотые медали. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 очков.

«Лион», разумеется, опасен. Недооценивать его — себе дороже. Особенно после результатов последних матчей. Клуб из одноимённого города в прошлых двух турах чемпионата Франции одержал разгромные победы. Сперва со счётом 4:0 одолел «Реймс», а затем со счётом 4:1 обыграл «Монпелье». До того был боевой матч с «Марселем» — 2:3.

Как видно, лионцы сейчас неплохо забивают. На своём поле дать отпор могут. И всё же «ПСЖ» справедливо выйдет на игру фаворитом. Особенно если посмотреть на историю противостояний соперников. Дело в том, что парижане выиграли семь из девяти последних встреч. Скорее всего, выиграют и эту. Тем более что уже победили со счётом 3:1 в первом круге этого сезона.

Ждать ли в воротах Матвея Сафонова? Вряд ли. Тренерский штаб редко даёт шансы россиянину в больших встречах. С другой стороны, в последнее время экс-голкипер «Краснодара» всё больше радует. Зато наверняка можно ожидать появление Хвичи Кварацхелии, который с каждой игрой лучше осваивается. Что до ставки, то П1 через голы в обе стороны выглядит заманчиво.

Ставка: обе забьют и «ПСЖ» победит за 2.60.