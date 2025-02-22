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Бавария — Айнтрахт, прогноз на матч Бундеслиги 23 февраля 2025 года, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Бавария» — «Айнтрахт». Как же не вовремя, Гарри Кейн
Михаил Коробов
«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз на матч
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Англичанин может пропустить матч из-за травмы.

23 февраля состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене местная «Бавария» примет франкфуртский «Айнтрахт». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» 23 февраля 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет около 72% вероятности. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 8.40 — приблизительно 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Айнтрахт» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Айнтрахт» (23.02.2025)

Германия — Бундеслига . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Айнтрахт» является одним из самых неудобных соперников для мюнхенской «Баварии». Франкфуртцы выиграли три из восьми предыдущих очных встреч. Также имеют две ничьих. Одна из них была совсем недавно — в первом круге (3:3). Порадуют ли соперники изобилием голов в этот раз? Очень вероятно.

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В последнее время запчасти мюнхенской машины ломаются одна за другой. С трудом получилось зацепиться за ничью с «Байером» (0:0) в Бундеслиге, а также возникли серьёзные проблемы с «Селтиком» (2:1 и 1:1) в Лиге чемпионов. Очень повезло, что соперники не воспользовались своими моментами.

«Селтик» вполне мог забить ещё два или три гола в Мюнхене и оставить «Баварию» за бортом самого престижного клубного международного турнира. Так играть непозволительно. Подопечные Венсана Компани допускают просто какие-то детские ошибки. Нельзя так обрезаться на своей половине поля.

«Айнтрахт» за подобные ошибки безжалостно наказывает. Его открытый остроатакующий и активно прессингующий стиль подкупает своей красотой. Клуб из Франкфурта проводит один из лучших сезонов за всю историю. Располагается на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. На победу в первенстве, конечно, не претендует, но финишировать в зоне Лиги чемпионов может запросто.

Беспроигрышная серия «Айнтрахта» в чемпионате Германии насчитывает семь встреч. В каждой получилось забить. После перехода Омара Мармуша в «Манчестер Сити» результативность «Айнтрахта» должна была снизиться. Однако Дино Топпмёллер нашёл решение, перейдя на другую схему игры. Ушло немного времени на привыкание, но вот уже показатели возвращаются к прежним.

«Айнтрахту» вполне по силам отобрать очки у «Баварии». Даже будучи мотивированными чемпионской гонкой, мюнхенцы неоднократно проигрывали. Франкфуртцы по-особенному настраиваются. Лучшим вариантом для ставки видится победа гостей с форой (+1.5) за 2.10. В четырёх последних очных встречах такая ставка играла. Айнтрахтцы проиграли лишь одну, причём со счётом 1:2.

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Вообще, соперники прекрасно дружат с результативностью. На двоих в 22 встречах Бундеслиги соорудили 114 мячей. И 21 из них записал на свой счёт Гарри Кейн. Только вот последние две игры лучший бомбардир в истории сборной Англии провёл без результативных действий. При этом из-за травмы рискует пропустить встречу. Всё это на руку гостям.

Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (+1.5) за 2.10.

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