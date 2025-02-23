Экспресс на главные матчи: чёрная неделя для «Манчестер Сити»

Эта длинная неделя подошла к концу, но напоследок порадует парой ярких футбольных афиш. Противостояние «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а также матч «ПСЖ» с «Лионом» должны получиться мощными. Забираем экспресс на главные встречи, которые состоятся сегодня, 23 февраля.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

«Горожане» в этом сезоне сталкиваются с серьёзными проблемами. От кадровых до психологических. Нестабильные отрезки плохо сказались на перспективах команды. Борьба для неё продолжается только в Кубке Англии и в английской Премьер-лиге. И если в первом случае шансы ощутимы, то во втором — уже нет. Отставание от первого места составляет более 15 очков.

При этом сократить его в предстоящем очном матче будет невероятно тяжело. Во-первых, потому что «Ливерпуль» хорош. Из-за давления и накопившейся усталости результаты в последнее время немного просели. Однако в целом сохраняется прежний ход. Во-вторых, беда не приходит одна.

Перед стыками с «Реалом» Хосеп Гвардиола располагал всеми защитниками. Теперь же не досчитается сразу двух — Мануэль Аканджи и Джон Стоунз отправились в лазарет, где до сих пор пребывает и Родри. Последнего «Сити», конечно, сильно не хватает. На таком фоне можно взять «гости не проиграют + тотал больше 2.5 мяча».

Прогноз на матч «Лион» — «ПСЖ»

«ПСЖ» не оставил от «Бреста» и мокрого места по итогам двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги чемпионов. Сперва в гостях выиграл со счётом 3:0, фактически сняв все вопросы о дальнейшем исходе. Затем парижанам, видимо, показалось мало. Как иначе объяснить домашнюю победу со счётом 7:0? Очень кровожадно!

«Лион», разумеется, опасен. Недооценивать его — себе дороже. Особенно после результатов последних матчей. Команда из одноимённого города в прошлых двух турах чемпионата Франции одержал разгромные победы. Сперва со счётом 4:0 одолела «Реймс», а затем со счётом 4:1 обыграла «Монпелье». До того был боевой матч с «Марселем» — 2:3.

Как видно, лионцы сейчас немало забивают. На своём поле дать отпор могут. И всё же «ПСЖ» справедливо выйдет на игру фаворитом. Особенно если посмотреть на историю встреч соперников. Дело в том, что парижане выиграли семь из девяти последних. Скорее всего, выиграют и эту. Тем более что уже победили со счётом 3:1 в первом круге. Голы в обе стороны при победе гостей в этом матче смотрятся логично.

Экспресс на главные матчи 23 февраля

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча и «Ливерпуль» не проиграет «Манчестер Сити» за 2.10.

Ставка 2: обе забьют и «ПСЖ» обыграет «Лион» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.60 = 5.46.