А «Ювентус» приходит в себя после вылета из Лиги чемпионов.

Экспресс на футбол с коэффициентом 11.2: «Реал» на кураже, у «Баварии» проблемы

На это воскресенье, 23 февраля, запланировано много интересных матчей в мире футбола. Кажется, что всё охватить не получится, но специальный экспресс от «Чемпионата» поможет это сделать.

Прогноз на матч «Реал» — «Жирона»

Мбаппе в «Реале» обретает всё больше уверенности, лучше взаимодействует с одноклубниками, чаще забивает и сильнее укрепляет связь с болельщиками. На эмоциональном подъёме после победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов поможет мадридскому «Реалу» прервать и трёхматчевую безвыигрышную серию в первенстве. Ведь соперник — несложный.

«Жирона» полностью провалилась в Лиге чемпионов (семь поражений при одной победе), на ранней стадии вылетела из Кубка Испании и расположилась лишь на 11-м месте в турнирной таблице Примеры. Одна из главных сенсаций прошлого сезона напрочь утратила привлекательность. Очень сильно просела.

В первом круге, хоть игра и проходила в Жироне, «Реал» победил со счётом 3:0. На «Сантьяго Бернабеу», да ещё и после такого воодушевляющего события, как победа над «Манчестер Сити», тем более должен разгромить соперника. Даже несмотря на дисквалификацию Джуда Беллингема, схлопотавшего красную карточку в игре с «Осасуной» (1:1).

Прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт»

«Айнтрахт» является одним из самых неудобных соперников для мюнхенской «Баварии». Франкфуртцы выиграли три из восьми предыдущих очных встреч. Также было две ничьих. Одна из них случилась совсем недавно — в первом круге (3:3). Порадуют ли соперники изобилием голов в этот раз? Очень вероятно.

В последнее время детали мюнхенской машины ломаются одна за другой. С трудом получилось зацепиться за ничью с «Байером» (0:0) в Бундеслиге, а также возникли серьёзные проблемы с «Селтиком» (2:1 и 1:1) в Лиге чемпионов. Очень повезло, что соперники не воспользовались своими моментами. А тут ещё и участие Гарри Кейна под вопросом из-за травмы.

«Айнтрахту» вполне по силам отобрать очки у такой «Баварии». Даже будучи мотивированными чемпионской гонкой, мюнхенцы неоднократно проигрывали. Франкфуртцы же настраиваются по-особенному. Лучшим вариантом для ставки видится победа гостей с форой (+1.5) за 2.10. В четырёх последних очных встречах такая ставка играла. «Айнтрахт» проиграл лишь одну, причём со счётом 1:2.

Прогноз на матч «Кальяри» — «Ювентус»

В первом круге «Ювентус» не смог обыграть «Кальяри» (1:1), хотя встреча проходила в Турине. Может быть, злость от вылета из Лиги чемпионов поможет победить в этот раз. Из самого престижного международного клубного турнира «старую синьору» выбил ПСВ. Первый матч она выиграла со счётом 2:1, но вот в ответном потерпела поражение — 1:3 (д. вр.).

«Кальяри», в свою очередь, на последнем отрезке сезона нечасто радует сенсациями. Выиграл только 3 из 11 предыдущих матчей в Серии А, ещё дважды сыграв вничью. Бо́льшую часть очков набрал во встречах с располагающимися ниже в турнирной таблице клубами: «Монцей» (2:1), «Лечче» (4:1) и «Пармой» (2:1).

На своём поле поддерживаемый родными болельщиками «Кальяри» непременно сделает всё, чтобы доставить «Ювентусу» как можно больше неприятностей. И всё же «старая синьора» — явный фаворит. Она выиграла шесть из восьми предыдущих очных встреч. Две другие завершились вничью. Разница в классе весьма солидная. Она должна сказаться снова.

Экспресс на футбол 23 февраля

Ставка 1: победа «Реала» в матче с «Жироной» с форой (-2.5) за 2.75.

Ставка 2: победа «Айнтрахта» в матче с «Баварией» с форой (+1.5) за 2.10.

Ставка 3: победа «Ювентуса» в матче с «Кальяри» за 1.94.

Общий коэффициент: 2.75 х 2.10 х 1.94 = 11.2.