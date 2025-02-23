«Рома» — «Монца». Где же Раньери был раньше?

24 февраля в матче 26-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Монцу». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Фабио Мареска.

Коэффициенты на матч Серии А «Рома» — «Монца» 24 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитам хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет приблизительно 75% вероятности. Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 11.5 — в районе 8%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50, что составляет примерно 17%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Монца» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч 26-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Монца» (24.02.2025)

Эх, если бы опытнейший Клаудио Раньери возглавил «Рому» до начала сезона, не исключено, что она смогла бы побороться и за скудетто. Беспроигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает уже девять встреч (шесть побед и три ничьих). Брависсимо!

В предыдущих двух турах обыграны «Венеция» (1:0) и «Парма» (1:0). Минимальная разница в счёте не должна вводить в заблуждение и сеять зерно сомнения. Во-первых, перед этим была сложная игра с лидирующим «Наполи» (1:1). Во-вторых, все мысли занимали встречи с «Порту» (1:1 и 3:2) в Лиге Европы.

Ну и, в-третьих, «волки» вполне могли забить больше. Даже в ответной игре с «Порту», в которой получилось отгрузить три мяча. Прекрасная возможность отличиться была у прибавившего экс-нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, но мяч неудачно лёг на ногу. А так Пауло Дибала записал бы на свой счёт не только дубль, но и голевой пас.

От зоны попадания в еврокубки «Рому» по-прежнему отделяет большое расстояние, но, если и дальше показывать столь качественный футбол, оно быстро сократится. Раньери модифицировал культуру паса и движения своих подопечных. И в обороне полный порядок, и в атаке всё красиво. Создают очень много моментов. Хорошо бы ещё реализовывать их почаще.

В отличие от тянущейся к свету «Ромы», «Монца» блуждает в потёмках. Достаточно забавная история получилась с Алессандро Нестой. Из-за неудовлетворительных результатов он был отправлен в отставку, но экс-защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти справлялся не лучше, поэтому легенду итальянского футбола вернули к исполнению обязанностей.

«Монца» как занимала последнее место в турнирной таблице Серии А, так и продолжает его занимать. Шансов сохранить прописку в элитном дивизионе ничтожно мало. Не только потому, что отставание огромное. Много серьёзных кадровых потерь, эмоциональный упадок, низкое качество командной игры. Целый букет.

В предыдущих пяти турах Серии А «Монца» уступила «Болонье» (1:3), «Дженоа» (0:2), «Вероне» (0:1) и «Лацио» (1:5), а также сыграла вничью с «Лечче» (0:0). От сильных соперников обычно пропускает много. Проигрывает с разницей в два и более мячей. С огромной долей вероятности и матч в Риме сложится таким образом. То есть хозяева выиграют с уверенной разницей в счёте.

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1.5) за 1.90.