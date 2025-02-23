«Севилья» — «Мальорка». Рекордсмен Лиги Европы возвращается!

24 февраля в матче 25-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Алехандро Муньис Руис.

Коэффициенты на матч Примеры «Севилья» — «Мальорка» 24 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 4.10 — в районе 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30, что составляет около 30%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Севилья» — «Мальорка» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Мальорка» (24.02.2025)

Гарсии Пимьенте хватило меньше круга для того, чтобы освоиться и донести свои идеи до футболистов «Севильи». Всего три поражения в 11 предыдущих матчах Ла Лиги, и все — от участвующих в чемпионской гонке команд: «Атлетико» (3:4), «Реала» (2:4) и «Барселоны» (1:4). Это уже больше похоже на самый титулованный клуб Лиги Европы, который побеждал на турнире семь раз.

Разгромное поражение от каталонцев не назовёшь справедливым результатом. Севильцы очень здорово находили пространство и возможности убежать в контратаку. Создали много опасных моментов, но где-то подвела реализация, а где-то выручил Войцех Щенсны. Кто знает, как встреча сложилась бы, если бы в случае со вторым голом красно-белых не было офсайда. Всё могло быть по другому.

Пока что команда Пимьенты располагается на 13-м месте в турнирной таблице Примеры. Однако постепенно она прибавляет и сокращает отставание от зоны еврокубков. Во встрече последнего тура на выезде разгромила «Вальядолид» (4:0). От занимающей седьмую строчку «Мальорки» всего три очка. Как раз одна победа.

«Мальорка» грозилась стать одной из главных сенсаций сезона, но на длинную дистанцию эмоций не хватило. Проиграла 7 из 13 последних матчей чемпионата Испании. Все победы одержала над располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. И не без везения дома зацепилась за ничью с «Осасуной» (1:1).

Ресурсов для творчества у Хагобы Аррасате немного. Элитных и техничных футболистов в составе значительно меньше, чем у «Севильи». Во встречах с соперниками посильнее приходится делать ставку на игру от обороны и попытки убежать в быстрые контратаки. Как показывает практика, эта тактика редко приносит плоды.

Красно-белые выиграли три из четырёх последних очных встреч в качестве домашней команды. Другая ознаменовалась ничьей. Вряд ли в этот раз «Мальорка» чем-то удивит. «Севилья» сильнее. Помешать набрать три очка может только невезение или удаление. Вероятно, всё сложится хорошо, и поддержка болельщиков поможет добыть три очка.

Ставка: победа «Севильи» за 2.10.