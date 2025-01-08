Сафонов и Гризманн завершат борьбу. Чего ждать от 1/8 финала Лиги чемпионов

В минувшую пятницу состоялась жеребьевка по итогам стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов. Теперь мы знаем турнирную сетку. Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

«Брюгге» — «Астон Вилла»:

«Реал» — «Атлетико»;

ПСВ — «Арсенал»;

«Боруссия» Д — «Лилль»;

«Фейеноорд» — «Интер»;

«Бавария» — «Байер»;

«ПСЖ» — «Ливерпуль»;

«Бенфика» — «Барселона».

Первые матчи этой стадии турнира пройдут 4-5 марта, ответные — 11-12 марта. Теперь взглянем на букмекерские расклады.

Фаворитом турнира считают мадридский «Реал». Сделать ставку на победу команды Карло Анчелотти можно за 4.50. Заявка сделана очень приличная — в стыковых матчах «Королевский клуб» высадил из турнира «Манчестер Сити». Что бы там ни говорили, а команда Пепа Гвардиолы в любом состоянии опасна. Но то, что сделали с ней игроки «Реала», внушает уважение.

Сетка у подопечных Анчелотти, конечно, крайне тяжёлая. Теперь предстоит дерби с «Атлетико» (коэффициент на команду Диего Симеоне — 20.00). Матчи между этими командами всегда принципиальны, а «матрасники» известны своей способностью выжать максимум из минимума возможностей. Пикантности придаёт и тот факт, что команды борются за чемпионство на внутренней арене. Пока же аналитики считают, что больше шансов пройти дальше у «Реала», на его выход в четвертьфинал можно поставить за 1.63, а на «Атлетико» дают коэффициент 2.37.

«Барселона» в списке фаворитов турнира идёт сразу за «Реалом», на команду Ханс-Дитера Флика дают коэффициент 5.50. При всех проблемах с составом каталонцы успешно преодолевают их, вот и в чемпионате Испании уже лидируют. В 1/8 финала Лиги чемпионов будет стилистически удобная «Бенфика» (коэффициент на победу — 55.00. На общем этапе эти команды выдали перестрелку в Лиссабоне — 5:4 в пользу «Барсы», отыгравшейся с 1:3 и 2:4. На проход в четвертьфинал здесь коэффициенты 1.30 на каталонцев и 3.70 на португальцев.

Вероятность победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов оценили в 6.00. Команде Арне Слота предстоит непростое испытание в виде «ПСЖ» (13.00). И те, и другие практически решили вопросы на внутренней арене, поэтому подойдут к очным матчам в наилучшем состоянии. Парижане в первом раунде плей-офф размялись на «Бресте». Вряд ли в матчах с англичанами место в воротах займёт Матвей Сафонов, хотя в Лиге 1 он выглядит уверенно. Пока же в этой паре букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль» — 1.66 на 2.30.

Поставить на чемпионство «Арсенала» можно за 7.00. «Канониры» сейчас чередуют победы с поражениями, но второе место в АПЛ от них уйти не должно. Команде Микеля Артеты выпало играть с ПСВ (150.00). Конечно, клуб из Нидерландов удивил, выбив из борьбы «Ювентус», но, кажется, для команды Петера Боша это потолок. Котировки на проход говорят об этом красноречиво — 1.25 на 4.20.

Вероятность итогового успеха «Баварии» оценили в 8.50. Правда, команде Венсана Компани пройти бы «Байер» (30.00) в 1/8 финала. Да, в чемпионате Германии баварцы, вероятно, уже не растеряют созданный задел. Но подопечные Хаби Алонсо в очных встречах точно дадут бой. И здесь вполне видится крах фаворита. Букмекеры это точно допускают в своих котировках, у мюнхенцев больше шансов, однако явного лидерства нет — 1.60 на 2.43.

Хаби Алонсо Фото: Getty Images

Шансы «Интера» выиграть Лигу чемпионов оценили в 12.00. Пожалуй, в прошлом сезоне команда Симоне Индзаги выглядела ярче. Но чем тогда всё закончилось? Поражением от «Атлетико». Сейчас же на пути итальянцев «Фейеноорд» (150.00). Нидерландцы уже прыгнули выше головы, выбив из борьбы «Милан». Но здесь нужно поблагодарить Тео Эрнандеса, получившего глупейшую красную карточку. А так у команды только что сменился тренер, куча проблем и травм. В общем, второй визит в Милан не сулит ничего хорошего для клуба из Роттердама. Котировки красноречивы — 1.17 на 5.60 в пользу подопечных Индзаги.

На «Астон Виллу» можно поставить за 35.00. С одной стороны, у клуба из Бирмингема есть игровые проблемы. С другой — в соперниках «Брюгге» (150.00). Да, бельгийцы шикарно отыграли против «Аталанты», но вторая сенсация подряд? Сомнительно. Тем не менее аналитики в своих прогнозах на проход в четвертьфинал аккуратны — 1.48 на англичан и 2.75 на «Брюгге».

Наконец, пара «Боруссия» Д — «Лилль». Шансы дортмундцев выиграть Лигу чемпионов оценили в 40.00. У команды Нико Ковача куча проблем на внутренней арене, однако в Лиге чемпионов в соперниках всё-таки не «Реал» и не «Ливерпуль», а «Лилль» (100.00). Французы, конечно, всех в себя влюбили на общем этапе, но когда-то же должен этому прийти конец? Возможно, сказка завершится в 1/8 финала — 1.63 на 2.35 в пользу немцев.