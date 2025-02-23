«Галатасарай» — «Фенербахче». Моуринью добьётся справедливости

Португалец будет доказывать, что его команда сильнее и без помощи рефери.

24 февраля в матче 25-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» примет «Фенербахче». Межконтинентальное дерби пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Такая вывеска может легко выйти за рамки внутреннего первенства.

Коэффициенты на матч Суперлиги «Галатасарай» — «Фенербахче» 24 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 2.32, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Фенербахче» оценивается коэффициентом 2.90 — в районе 35%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет примерно 23%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Галатасарай» — «Фенербахче» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.36.

Прогноз на матч 25-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Фенербахче» (24.02.2025)

В первом круге «Галатасарай» победил со счётом 3:1, но то было первое межконтинентальное дерби для Жозе Моуринью. Из совершённых ошибок сделаны выводы. Теперь португальский специалист гораздо лучше знаком с турецким футболом и располагает бо́льшими ресурсами.

«Фенербахче» собрал очень крепкий состав, по именам ничем не уступающий «Галатасараю». Гораздо больше поддержки стало у Эдина Джеко и Юссефа Эн-Несири. Оба находятся в замечательной форме и делают результат. Немало пользы приносит и экс-полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски. А Жозе Моуринью и рад стараться.

«Жёлтые канарейки» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Андерлехт» (3:0 и 2:2). Выиграли семь из восьми предыдущих матчей в чемпионате Турции. Эн-Несири за этот период записал на свой счёт 14 голов. Джеко забил поменьше (пять мячей), но зато ещё отдал три результативные передачи.

У «Галатасарая» дела идут не так здорово. Он не проиграл ещё ни одного матча в турецкой Суперлиге, но после скандального инцидента во встрече 23-го тура с «Адана Демирспор» Моуринью поставил под сомнение справедливость результатов. Аргументировал свою позицию португальский специалист результатами на международной арене.

«Галатасарай» не выиграл ни одного из пяти последних матчей в Лиге Европы. И покинул турнир, уступив по сумме двух матчей «АЗ Алкмар» (1:4 и 2:2). Важную роль сыграло удаление, однако и без него результат вряд ли был бы другим. Немаловажно, что в ответной встрече подопечные Окана Бурука оставили много сил. Нельзя было безвольно проигрывать на глазах у родных болельщиков. Их поддержка очень нужна в игре с «Фенербахче».

Вопрос только в том, поможет ли поддержка поклонников избежать поражения. «Жёлтые канарейки» на ходу, а вот «Галатасарай» явно не в лучшем расположении духа. И игра не идёт, и травмы докучают. В лазарете находятся Мауро Икарди и Альваро Мората. Хорошо хоть взятый у «Наполи» в аренду Виктор Осимхен восстановился. На него вся надежда.

В победу «Фенербахче» верится больше. Не только потому, что у него лучше психологическая составляющая и есть желание свести счёты. Дело в турнирной мотивации. Отставание от «Галатасарая» составляет шесть очков. Для того, чтобы претендовать на золотые медали турецкой Суперлиги, надо обязательно выигрывать.

Ставка: победа «Фенербахче» за 2.90.