Экспресс на футбол: «Рома» празднует выход в 1/8 финала Лиги Европы

Понедельник — день тяжёлый. Футбольных матчей мало, стоящих ещё меньше. В этом экспрессе собраны прогнозы на самые интересные встречи 24 февраля.

Прогноз на матч «Рома» — «Монца»

Эх, если бы опытнейший Клаудио Раньери возглавил «Рому» до начала сезона, не исключено, что она смогла бы побороться и за скудетто. Беспроигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает уже девять встреч (шесть побед и три ничьих). Брависсимо!

От зоны попадания в еврокубки «Рому» по-прежнему отделяет большое расстояние, но, если и дальше показывать столь качественный футбол, оно быстро сократится. Раньери модифицировал культуру паса и движения своих подопечных. И в обороне полный порядок, и в атаке всё красиво. Создают очень много моментов. Хорошо бы ещё реализовывать их почаще.

В отличие от тянущейся к свету «Ромы», «Монца» блуждает в потёмках. В предыдущих пяти турах Серии А она уступила «Болонье» (1:3), «Дженоа» (0:2), «Вероне» (0:1) и «Лацио» (1:5), а также сыграла вничью с «Лечче» (0:0). От сильных соперников обычно пропускает много. Проигрывает с разницей в два и более мячей. С огромной долей вероятности и матч в Риме сложится таким образом. То есть хозяева выиграют с уверенной разницей в счёте.

Прогноз на матч «Севилья» — «Мальорка»

Гарсии Пимьенте хватило меньше круга для того, чтобы освоиться и донести свои идеи до футболистов «Севильи». Всего три поражения в 11 предыдущих матчах Ла Лиги, и все — от участвующих в чемпионской гонке команд: «Атлетико» (3:4), «Реала» (2:4) и «Барселоны» (1:4). Это уже больше похоже на самый титулованный клуб Лиги Европы, который побеждал в турнире семь раз.

«Мальорка» грозилась стать одной из главных сенсаций сезона, но на длинную дистанцию эмоций не хватило. Проиграла 7 из 13 последних матчей чемпионата Испании. Все победы одержала над располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. И не без везения дома зацепилась за ничью с «Осасуной» (1:1).

«Севилья» выиграла три из четырёх последних очных встреч в качестве домашней команды. Другая ознаменовалась ничьей. Вряд ли в этот раз «Мальорка» чем-то удивит. «Севилья» сильнее. Помешать набрать три очка может только невезение или удаление. Вероятно, всё сложится хорошо, и поддержка болельщиков поможет добыть три очка.

Прогноз на матч «Галатасарай» — «Фенербахче»

В первом круге «Галатасарай» победил со счётом 3:1, но то было первое межконтинентальное дерби для Жозе Моуринью. Из совершённых ошибок сделаны выводы. Теперь португальский специалист гораздо лучше знаком с турецким футболом и располагает бо́льшими ресурсами.

«Фенербахче» собрал очень крепкий состав, по именам ничем не уступающий «Галатасараю». Гораздо больше поддержки стало у Эдина Джеко и Юссефа Эн-Несири. Оба находятся в замечательной форме и делают результат. Немало пользы приносит и экс-полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски. А Жозе Моуринью и рад стараться.

У «Галатасарая» дела идут не так здорово. Он не проиграл ещё ни одного матча в турецкой Суперлиге, но и не выиграл ни одного из пяти последних матчей в Лиге Европы. И покинул турнир. В победу «Фенербахче» верится больше. Не только потому, что у него лучше психологическая составляющая и есть желание свести счёты. Дело в турнирной мотивации. Отставание от «Галатасарая» составляет шесть очков. Надо сокращать.

Экспресс на футбольные матчи 24 февраля

Ставка 1: победа «Ромы» в матче с «Монцей» с форой (-1.5) за 1.90.

Ставка 2: победа «Севильи» в матче с «Мальоркой» за 2.10.

Ставка 3: победа «Фенербахче» в матче с «Галатасараем» за 2.90.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.10 х 2.90 = 11.5.