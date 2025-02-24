«Локомотив» — «Динамо» Москва. Ярославль идёт на поправку

25 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ярославский «Локомотив» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва 25 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.17, что составляет 47% вероятности. Победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.20 (около 35% вероятности), поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 28%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — «Динамо» Москва получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.98, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.83. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 13.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.50.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Динамо» Москва (25.02.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» начал выбираться из чёрной полосы: в четырёх предыдущих встречах победил «Северсталь» (5:1), «Куньлунь» (4:1) и «Сибирь» (2:1 ОТ), а также уступил на выезде «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Вовремя. А то отрыв от располагающегося на втором месте в сводной таблице КХЛ «Трактора» сократился уже до семи очков. Да и до плей-офф осталось совсем немного. Пора набирать форму.

В том числе необходимо поработать над улучшением дисциплины. Это и сам Игорь Никитин признал на одной из пресс-конференций. Если сказал, значит, так и будет. Тренер держит слово. Он не потерпит нарушения целостности системы игры и в особенности невнимательной игры в обороне. Оборона для команды — ключевой момент.

Забивают ярославцы наравне с другими, но вот пропускают с огромным отрывом реже всех в КХЛ (в среднем 1,8 гола за встречу). Здорово, что успел восстановиться от травмы до начала плей-офф основной голкипер Даниил Исаев. С ним в составе «Локомотив» потерпел всего восемь поражений в этом сезоне. Одно из них — как раз от «Динамо» (0:3), но то было в Москве.

Если углубиться, то история очных встреч отнюдь не на стороне бело-голубых. Ярославцы проиграли только 3 из 11 последних встреч. Шесть побед одержали по итогам 60 минут. Намечается седьмая. Безвыигрышная серия москвичей насчитывает уже три встречи. Уступили «Спартаку» (2:3 ОТ), «Сочи» (3:5) и минскому «Динамо» (0:5).

После крупного и сухого поражения Алексей Кудашов поделился мнением, что на этом этапе команде может быть полезно «получить по соплям». Тренер остался недоволен скоростью движения своих подопечных. Признался, что придётся скорректировать план тренировок, повысить физические нагрузки. В общем, состояние не оптимальное.

Вопрос только в том, как быстро бело-голубые адаптируются к ритму. Начинание хорошее. К началу плей-офф как раз всё должно быть налажено, а до тех пор не избежать проблем и провалов в динамике. Ноги хоккеистов московского клуба с очень высокой долей вероятности будут ватными. Как ни посмотри, «Локомотив» — фаворит. Он стабильнее и будет окрылён поддержкой болельщиков.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.17.