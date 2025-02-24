«Барселона» — «Атлетико». На каждого Флика найдётся свой Симеоне

Программа уикенда позади, а еврокубки вернутся чуть позже. Что делать на этой неделе? Конечно, следить за кубковыми встречами! Во вторник, 25 февраля, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико» 25 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа мадридского «Атлетико» оценивается в 4.60, а на ничейный исход в первом матче противостояния можно поставить за 4.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз на первый матч полуфинала Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико» Мадрид (25.02.2025)

С одной стороны, «Барселона» действительно заслужила, чтобы её называли фаворитом даже такого сложного противостояния. Во-первых, потому что играет дома, а домашняя поддержка — большое преимущество в подобного рода встречах. Во-вторых, у «Барселоны» очень хорошая статистика в очном противостоянии. Она обыграла «Атлетико» в пяти из шести последних матчей.

Третья по счёту, но не по значимости, причина — текущее состояние сине-гранатовых. Они идут на серии из 13 матчей без поражений во всех турнирах. На этом отрезке добыли 11 побед. Не всё было гладко, конечно, но случались даже такие свершения, как крупная победа над мадридским «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка Испании.

К слову о результативности. Подопечные Ханс-Дитера Флика с отрывом лучшие в чемпионате Испании по количеству забитых мячей (67 в 25 матчах), а ещё забили больше всех на общем этапе Лиги чемпионов. Как, спрашивается, при таких показателях сомневаться в победе команды в предстоящем матче?

А легко! Мадридский «Атлетико» сам очень хорош. Отстаёт от «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге всего на одно очко, напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и идёт сейчас на серии из восьми матчей без поражений, выиграв при этом пять из них. А оборона? Оборона лучшая в чемпионате Испании. Причём с запасом лучшая.

Кроме того, именно мадридцы в конце прошлого года нанесли «Барселоне» её последнее на данный момент поражение. На выезде выиграли со счётом 2:1, забив победный мяч уже на 90+6-й минуте встречи. Так что в предстоящем кубковом матче будет логично ожидать такой же напряжённый футбол без ярко выраженного фаворита.

А с учётом ответной встречи, вероятно, никто не захочет форсировать события и бездумно бежать вперёд. История противостояний отнюдь не пестрит голевыми перестрелками. Не должно быть и теперь. Ничья со счётом 1:1 — весьма вероятный сюжет. Альтернатива — хозяева не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: ничья за 4.30.