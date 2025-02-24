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Интер — Лацио, прогноз на матч Кубка Италии 25 февраля 2025 года, где смотреть онлайн, трансляция бесплатно, результат

«Интер» — «Лацио». Бойся, «Милан»! Индзаги идёт за реваншем
Михаил Коробов
«Интер» — «Лацио»: прогноз на матч Кубка Италии
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Чтобы отомстить «россонери» за Суперкубок Италии, надо обыграть бывшую команду в Кубке страны.

25 февраля в матче 1/4 финала Кубка Италии померяются силами «Интер» и «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Интер» — «Лацио» 25 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время предлагается с коэффициентом 1.60, что составляет приблизительно 62% вероятности. Победа «Лацио» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 6.00 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Интер» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч четвертьфинала Кубка Италии «Интер» — «Лацио» (25.02.2025)

Кубок Италии . 1/4 финала
25 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Серии А, но сделал это со скрежетом. Выиграл только две из пяти предыдущих встреч первенства (в обоих случаях победил с минимальной разницей в счёте). Вничью сыграл с «Миланом» (1:1), а уступил «Фиорентине» (0:3) и «Ювентусу» (0:1).

Аналитики сделали прогноз
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Не похоже на самый результативный клуб лиги, коим и являются «нерадзурри». Создают моменты как и раньше, часто, но стало сильнее подводить завершение. Больше прочих транжирит, как ни странно, лучший бомбардир команды Лаутаро Мартинес. Хотя во встрече последнего тура Серии А с «Дженоа» именно он стал автором победного мяча.

Если уж подопечных Симеоне Индзаги прорвёт, то их не остановишь. В первом круге крупно победили «Лацио» (6:0), хотя никаких предпосылок к подобному результату не было. Правильный настрой, сохранение ритма на протяжении всех 90 минут — и вуаля! Защита соперника посыпалась. А в этот раз ещё и преимущество в виде стен родного стадиона будет.

За последние пять сезонов «Лацио» ни разу не выиграл на «Сан-Сиро» (пять поражений и одна ничья). Для всех без исключения важна поддержка родных болельщиков, но для римлян — в особенности. Во многом благодаря невероятной атмосфере на своём поле получилось победить «Наполи» (3:1) на предыдущей стадии Кубка Италии.

Марко Барони создал бойкую команду, которая быстро учится. Неплохо прибавили под его руководством многие игроки, в частности экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго. Тем не менее стабильность в выступлениях римлян отсутствует. Они выиграли только 5 из 13 предыдущих матчей в Серии А.

Повышает градус интриги то, что в качестве футболиста Симоне Индзаги небезуспешно выступал за «Лацио» и карьеру тренера начал в этом клубе. Даже выиграл с римлянами Кубок Италии и два Суперкубка страны. С «Интером» уже две победы в первом турнире и три — во втором.

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Могло быть четыре, если бы «Милан» в финале не совершил невероятный камбэк (отыгрался с 0:2). У Симоне Индзаги прекрасно получается настраивать подопечных на второстепенные турниры. Если не получилось выиграть Суперкубок Италии, значит, стимул поднять над головой другой трофей будет ещё выше. Кстати, «россонери» уже прошли в полуфинал. С нетерпением ждём дерби!

Ставка: «Интер» победит с форой (-1) за 1.98.

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