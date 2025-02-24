СКА — «Спартак». У Романа Ротенберга дежавю

До конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем мало времени. Участники разыгрывают оставшиеся путёвки в плей-офф. Во вторник, 25 февраля, на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге состоится матч СКА — «Спартак». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Спартак» 25 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.00 — 33% вероятности.

Если командам понадобится провести овертайм, сыграет коэффициент 3.90. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.30. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный матч. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.29.

Прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (25.02.2025)

Петербургский СКА в феврале решил поиграть в чехарду. Начал с победы над столичным «Динамо» (4:3 ОТ), а после того строго чередует победы с поражениями. Причём вне зависимости от того, где играет — дома или на выезде. Последний матч с «Куньлунем», например, проходил на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 6:4 в пользу гостей.

Обратите внимание на количество заброшенных и пропущенных шайб. Забивать армейцы с Невы умеют. Делают это охотно. За 58 игр суммарно забросили 214 шайб. Больше нет ни у кого. Кроме того, никто в КХЛ пока не дошёл до отметки в две сотни голов. Это, очевидно, козырь петербургского коллектива.

Однако вместе с тем подопечные Романа Ротенберга уже не раз провально играли в обороне. В памяти ещё свежо январское поражение от «Северстали» со счётом 4:7. Да и февральские 3:8 от «Ак Барса» тоже забывать не стоит. 4:6 от аутсайдера «Куньлуня», как вы уже поняли, входят в этот же список.

Короче говоря, СКА отнюдь не эталон стабильности. Время от времени сбоит. «Спартаку» этим надо пользоваться, если команда хочет финишировать на второй строчке в Западной конференции. У московского клуба в активе 74 очка после 57 игр, но конкуренты рядом. «Северсталь» и московское «Динамо» отстают на одно очко, ЦСКА — на два, минское «Динамо» и СКА — на три.

С другой стороны, красно-белые едут в Санкт-Петербург после домашнего поражения от минского «Динамо» (0:3), хотя до этого одержали три яркие победы. Обыграть удалось «Торпедо» (7:4), московское «Динамо» (3:2 ОТ) и «Сибирь» (6:2). Как видно, с реализацией что-то случилось, хотя всё было хорошо.

СКА, как мы уже поняли, играет более открыто, нежели минчане. А потому в предстоящем матче логично ждать много голов. «Спартак» в прошлый раз в Санкт-Петербурге забросил пять безответных шайб в ворота СКА. Хотя бы три сможет забросить и теперь. Альтернативная ставка — тотал больше 6 шайб. На тот случай, если хозяева тоже разойдутся.

Ставка: «Спартак» забросит минимум три шайбы за 1.74.