«Вашингтон» — «Калгари». А Овечкину точно 39 лет?

До рекорда — 12 шайб. Всё благодаря хет-трику в ворота «Эдмонтона». Звучит как сон.

26 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Калгари». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Калгари» 26 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Калгари» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 23% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (20%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Калгари» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.90.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» (26.02.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Возобновил сезон после почти двухнедельного простоя «Вашингтон» очень мощно. Не ошибся Спенсер Карбери, предположив, что хоккеистам необходимо провести время с семьями, отвлечься и перезагрузиться. Вернулись на лёд с полным запасом энергии и новыми эмоциями, крупно на выезде победили сначала «Питтсбург» (8:3), а затем — «Эдмонтон» (7:3).

Кого вообще бояться, когда атака настолько мощная? Много креатива, тактически и технически идеально выверенные действия, отменная «химия». Всё как и полагается возглавляющей турнирную таблицу Восточной конференции команде, у которой самая высокая результативность в лиге.

А самое главное — уже в этом сезоне Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки. Во встрече с «Эдмонтоном» 39-летний россиянин оформил хет-трик. И полетели кепки на лёд! Капитан «Вашингтона» был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Просто браво! Забил уже 29 голов в этом сезоне и отдал 17 результативных передач. Великий! До рекорда осталось 12 шайб.

«Калгари» возобновил сезон гораздо скромнее. Не без труда победил аутсайдера — «Сан Хосе» (3:2). По собственным меркам «Флэймз» проводят неплохой сезон. Могут даже добыть путёвку в плей-офф, если повезёт. Пока что располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Однако ни в какое сравнение с «Вашингтоном» показатели «Калгари» не идут. «Флэймз» выиграли только три из девяти предыдущих матчей. Победили располагающиеся ниже в сводной таблице НХЛ команды. Пять поражений потерпели по итогам 60 минут.

Несмотря на старания голкиперов, пропускает «Калгари» часто. Даже чаще, чем забивает (в среднем 2,9 гола за встречу против 2,6). Заключить пари на то, что «Вашингтон» победит, а тотал будет больше 4.5 шайбы, можно с коэффициентом 2.08. Вполне возможно, Овечкин вновь порадует результативностью. Россиянин заряжен и вдохновлён.

«Столичные» проиграли всего-навсего 2 из 10 последних очных встреч. Семь побед одержали по итогам 60 минут, и практически во всех соперники забросили на двоих больше четырёх шайб. С учётом того, в какой шикарной форме находится «Вашингтон», не приходится сомневаться, что сыграет верх по голам.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.08