Экспресс на хоккей: лидер КХЛ пришёл в себя, а Овечкин и лидер НХЛ никуда и не уходили

В КХЛ и НХЛ продолжаются регулярные чемпионаты. Команды бьются за ценные очки, чтобы повысить шансы на выход в плей-офф. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на самые интересные матчи, за которыми можно следить во вторник, 25 февраля, и ночью в среду, 26 февраля.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» начал выбираться из чёрной полосы: в четырёх предыдущих встречах победил «Северсталь» (5:1), «Куньлунь» (4:1) и «Сибирь» (2:1 ОТ), а также уступил на выезде «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Вовремя. А то отрыв от располагающегося на втором месте в сводной таблице КХЛ «Трактора» сократился уже до семи очков. Да и до плей-офф осталось совсем немного. Пора набирать форму.

Забивают ярославцы наравне с другими, но вот пропускают с огромным отрывом реже всех в КХЛ (в среднем 1,8 гола за встречу). Здорово, что успел восстановиться от травмы до начала плей-офф основной голкипер Даниил Исаев. С ним в составе «Локомотив» потерпел всего восемь поражений в этом сезоне. Одно из них — как раз от «Динамо» (0:3), но то было в Москве.

Если углубиться, то история очных встреч отнюдь не на стороне бело-голубых. Ярославцы проиграли только 3 из 11 последних встреч. Шесть побед одержали по итогам 60 минут. Намечается седьмая. Безвыигрышная серия москвичей в КХЛ сейчас насчитывает уже три встречи. Уступили «Спартаку» (2:3 ОТ), «Сочи» (3:5) и минскому «Динамо» (0:5). «Локомотив» — фаворит. Он стабильнее и будет окрылён поддержкой болельщиков.

Прогноз на матч СКА — «Спартак»

Подопечные Романа Ротенберга уже не раз проводили провальные матчи в обороне. В памяти ещё свежо январское поражение от «Северстали» со счётом 4:7. Да и февральские 3:8 от «Ак Барса» тоже забывать не стоит. Недавнее поражение 4:6 от аутсайдера «Куньлуня», как вы уже поняли, входит в этот же список.

СКА отнюдь не эталон стабильности. Время от времени сбоит. «Спартаку» этим надо пользоваться, если он хочет финишировать на второй строчке в Западной конференции. Красно-белые едут в Санкт-Петербург после домашнего поражения от минского «Динамо» (0:3), но до этого одержали яркие победы над нижегородским «Торпедо» (7:4), московским «Динамо» (3:2 ОТ) и «Сибирью» (6:2).

СКА, как мы уже поняли, играет более открыто, нежели минчане. А потому в предстоящем матче логично ждать много голов. «Спартак» в прошлый раз в Санкт-Петербурге забросил пять безответных шайб в ворота СКА. Хотя бы три сможет забросить и теперь. Альтернативная ставка — тотал больше 6 шайб. На тот случай, если хозяева тоже разойдутся.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Калгари»

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Возобновил сезон после почти двухнедельного простоя «Вашингтон» очень мощно. Не ошибся Спенсер Карбери, предположив, что хоккеистам необходимо провести время с семьями, отвлечься и перезагрузиться. Вернулись на лёд с полным запасом энергии и новыми эмоциями, разгромили «Питтсбург» (8:3), а затем вынесли и «Эдмонтон» (7:3).

А самое главное — уже в этом сезоне Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. Во встрече с «Эдмонтоном» 39-летний россиянин оформил хет-трик. И полетели кепки на лёд! Капитан «Вашингтона» был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Просто браво! Забил уже 29 голов в этом сезоне и отдал 17 результативных передач. Великий! До рекорда осталось 12 шайб.

«Калгари» возобновил сезон гораздо скромнее. Не без труда победил аутсайдера — «Сан Хосе» (3:2). По собственным меркам «Флэймз» проводят неплохой сезон. Могут даже добыть путёвку в плей-офф, если повезёт. Однако ни в какое сравнение с «Вашингтоном» показатели не идут. Несмотря на старания голкиперов, пропускает «Калгари» часто. А потому берём П1 + ТБ 4.5 шайбы.

Экспресс на хоккей 25 февраля

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Динамо» Москва за 2.17.

Ставка 2: «Спартак» забросит СКА минимум три шайбы за 1.74.

Ставка 3: Ставка: победа «Вашингтона» в матче с «Калгари» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.08.

Общий коэффициент: 2.17 х 1.74 х 2.08 = 7.85.