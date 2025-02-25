Экспресс на кубки: «Интер» побеждает, «Барселона» в смятении

В кубковых соревнованиях топовых европейских чемпионатов добрались до самых сочных стадий. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на матчи Кубка Италии, Кубка Испании и Кубка Германии, которые пройдут сегодня, 25 февраля.

Прогноз на матч «Интер» — «Лацио»

Если уж подопечных Симеоне Индзаги прорвёт, то их не остановить. В первом круге крупно победили «Лацио» (6:0), хотя никаких предпосылок к подобному результату не было. Правильный настрой, сохранение ритма на протяжении всех 90 минут — и вуаля! Защита соперника посыпалась. А в этот раз ещё и преимущество в виде родного стадиона будет.

За последние пять сезонов «Лацио» ни разу не выиграл на «Сан-Сиро» (пять поражений и одна ничья). Для всех без исключения важна поддержка болельщиков, но для римлян — в особенности. Во многом благодаря невероятной атмосфере на своём поле получилось победить «Наполи» (3:1) на предыдущей стадии Кубка Италии.

Марко Барони создал бойкую команду, которая быстро учится. Неплохо прибавили под его руководством многие игроки, в частности экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго. Тем не менее стабильность в выступлениях римлян отсутствует. У Симоне Индзаги же прекрасно получается настраивать подопечных на второстепенные турниры. Если не получилось выиграть Суперкубок Италии, значит, стимул поднять над головой другой трофей будет ещё выше. Так что ждём уверенную победу хозяев.

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико»

«Барселона» действительно заслужила, чтобы её называли фаворитом даже такого сложного противостояния. Во-первых, потому что играет дома, а домашняя поддержка — большое преимущество в подобного рода встречах. Во-вторых, у «Барселоны» очень хорошая статистика в очном противостоянии. Она обыграла «Атлетико» в пяти из шести последних матчей. В-третьих, добыто 11 побед в 13 последних играх в разных турнирах.

Как, спрашивается, при таких показателях сомневаться в победе команды в предстоящем матче? А легко! Мадридский «Атлетико» сам очень хорош. Отстаёт от «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге всего на одно очко, напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и идёт сейчас на серии из восьми матчей без поражений, выиграв при этом пять из них. А оборона? Оборона лучшая в чемпионате Испании. Причём с запасом лучшая.

Кроме того, именно мадридцы в конце прошлого года нанесли «Барселоне» последнее на данный момент поражение. Так что в предстоящем кубковом матче будет логично ожидать напряжённый футбол без ярко выраженного фаворита. А с учётом ответной встречи, вероятно, никто не захочет форсировать события и бездумно бежать вперёд. Ничья со счётом 1:1 — весьма вероятный сюжет.

Прогноз на матч «Арминия» — «Вердер»

Букмекеры дают на победу «Вердера» коэффициент 2.02, и этим надо пользоваться. «Вердер» выступает в Бундеслиге, и назвать его аутсайдером не повернётся язык. За 23 тура набрал 30 очков и завис в середине турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет 15 очков.

Конечно, у «Вердера» не так часто случаются победы. При этом в последнее время команда редко радует голами. Однако «Арминия» выглядит, мягко говоря, менее предпочтительно. С момента последнего выступления в Бундеслиге команда сильно потеряла в классе. Прямо сейчас выступает в третьей по силе лиге. Причём идёт там не на первом месте.

«Вердер» без шуток может побороться за трофей. При победе над «Арминией» он выйдет в полуфинал, где сыграет с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». С учётом проблем, с которыми сталкиваются эти команды, можно пробиться в финал. Короче говоря, с мотивацией возникнуть проблем не должно. А класс выше, чем у «Арминии».

Экспресс на футбол 25 февраля

Ставка 1: «Интер» победит «Лацио» с форой (-1) за 1.98.

Ставка 2: ничья в матче «Барселона» — «Атлетико» за 4.30.

Ставка 3: «Вердер» обыграет «Арминию» за 2.02.

Общий коэффициент: 1.98 х 4.30 х 2.02 = 17.1.