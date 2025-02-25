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Ювентус — Эмполи, прогноз на матч Кубка Италии 26 февраля 2025 года, где смотреть онлайн, трансляция бесплатно, результат

«Ювентус» — «Эмполи». Тьяго Мотта наконец-то расслабится
Михаил Коробов
«Ювентус» — «Эмполи»: прогноз на матч
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В полуфинал туринцы должны пройти без труда. Соперник очень удобный.

В среду, 26 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Италии померяются силами «Ювентус» и «Эмполи». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Эмполи» 26 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.34, что составляет приблизительно 74% вероятности. Победа «Эмполи» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 6.00 — в районе 8%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Эмполи» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Эмполи» (26.02.2025)

Кубок Италии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Эмполи
Эмполи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После вылета из Лиги чемпионов «Ювентусу» нужен был глоток свежего воздуха. В матче последнего тура Серии А он победил «Кальяри» (1:0). Добыть три очка было непросто, соперник до последнего не оставлял надежд сравнять счёт. С другой стороны, у «старой синьоры» были шансы забить ещё. Надо было реализовывать моменты.

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Ох, не хочет команда Тьяго Мотты спокойной жизни. Не теряй очки из-за простых ошибок и аритмии в игре, уже давно была бы в 1/8 финала Лиги чемпионов и, вполне вероятно, боролась бы за скудетто. Ведь команда потерпела меньше всех поражений в Серии А (одно, если быть точным). Проблема в том, что ничьих больше, чем побед (13 против 12).

Впрочем, арендованный у «ПСЖ» Рандаль Коло Муани помогает выровнять баланс. Почувствовав конкуренцию, прибавил Душан Влахович. Забил победный гол в ворота «Кальяри». Туринцы выиграли пять из шести предыдущих матчей в Серии А и поднялись на четвёртое место. Вот это уже совсем другой разговор.

Ну а «Эмполи» после яркого отрезка в начале сезона начал затухать, и вот уже даже дыма нет. Огонь в глазах футболистов превратился в пепел, безвыигрышная серия в чемпионата Италии насчитывает уже 11 встреч (девять поражений и две ничьих). Жуткий кризис.

Одной из главных причин сильного спада послужило огромное количество кадровых потерь. В лазарете половина образующих основной костяк футболистов. Так до сих пор и не дебютировал за «Эмполи» бывший защитник московского «Динамо» Саба Сазонов. Если бы не повреждение, он мог бы получить шанс проявить себя. В обороне качества очень не хватает.

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В 11 последних матчах Серии А «Эмполи» пропустил 28 мячей (в среднем 2,5 гола за встречу). Заключить пари на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.00. Несмотря на проблемы, «старая синьора» — безоговорочный фаворит. Будет чудом, если на своём поле не обыграет такого соперника с разгромным счётом. Сенсации не предвидится.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.00.

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