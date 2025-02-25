«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Много-много голов

А чего же ещё тут можно ждать?

26 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Главный судья — Джарред Джиллетт.

Коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 26 февраля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.97, что составляет около 51% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30, что составляет около 19%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.32.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (26.02.2025)

Сезон для соперников складывается отнюдь не лучшим образом. Нет стабильности. Хотя «шпоры» и выиграли три предыдущие встречи АПЛ, отсутствуют гарантии, что кризис позади. Кадровых потерь стало меньше, но по-прежнему отсутствует несколько системообразующих игроков. То же самое касается «горожан». Им тяжко без Родри.

Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ. Лилово-белые занимают лишь 12-е место, однако в этом сезоне уже дважды обыграли «горожан». В первом круге на выезде одержали победу с разгромным счётом 4:0. Даже не знаешь, какой результат ждать на этот раз.

Всё у Гвардиолы валится из рук. Вылетели из Лиги чемпионов, дважды уступив «Реалу» (2:3 и 1:3). Проиграли два из трёх предыдущих матчей в АПЛ: уступили разгромно «Арсеналу» (1:5) и дома «Ливерпулю» (0:2). Но среди всего этого ужаса затесалась уверенная победа над крепким «Ньюкаслом» (4:0). Хет-трик в ворота «сорок» оформил новичок Омар Мармуш.

С результативностью у «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» нет никаких проблем. Чаще забивает в лиге только один клуб. Не трудно догадаться какой, но дадим подсказку — он возглавляет турнирную таблицу. Эрлинг Холанд и Сон Хын Мин знают своё дело. Норвежец записал на свой счёт уже 27 голов в этом сезоне в составе «горожан».

Обесценивают труд нападающих защитники. Ошибаются в примитивных ситуациях. То зоны оставляют свободными, то при выходе из обороны в атаку «привозят», постоянно проигрывают единоборства. «Тоттенхэм» в этом плане в последнее время похорошел. Всё потому, что неплохо усилился, арендовав несколько элитных защитников.

«Манчестер Сити» тоже пытался укрепить оборону, но от приобретения Абдукодира Хусанова пока что мало пользы. 20-летний защитник допускает много ошибок. В позитив можно занести следующее: он стремится сразу же исправиться, доигрывает до конца и хочет учиться. Просто нужно время.

Напрашивается ставка на ТБ 3.5 мяча. На двоих соперники в текущем розыгрыше чемпионата Англии забили 105 мячей и пропустили 75. Красивые цифры, даже жалко портить, но непременно набежит ещё. Только в двух из шести последних очных встреч в АПЛ на двоих забили меньше четырёх голов. Легко могут перевыполнить норму.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.88.