«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Всё, расходимся. «Ливерпуль» — чемпион

«Канониры» и так далековато, а тут ещё и «лесники» хороши.

26 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Главный судья — Эндрю Мэдли.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал» 26 февраля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Ноттингем форест» оценивается коэффициентом 4.00 — в районе 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Арсенал» (26.02.2025)

В прошлом сезоне под этой вывеской как таковой не было интриги. Поблагодарим Нуну Эшпириту Санту. Он помог «Ноттингем Форест» вспомнить, что значит быть одним из самых сильных клубов Англии. «Лесники» расположились на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего вторую строчку «Арсенала» составляет шесть очков. Отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» — три.

Положение было бы ещё привлекательнее, если бы «лесники» не потеряли очки в трёх из четырёх предыдущих встреч первенства. С другой стороны, все три поражения потерпели на выезде от далеко не слабых соперников: «Борнмута» (0:5), «Фулхэма» (1:2) и «Ньюкасла» (3:4). На своём поле крупно победили «Брайтон» (7:0). Всего в этом сезоне дома уступили лишь дважды в основное время.

Результативность «лесников» дома впечатляет (в среднем 1,8 мяча за встречу). Ладно, когда гранды столько забивают, но ведь бюджет «Ноттингем Форест» совсем невелик. Зажигает 33-летний Крис Вуд. Забивает почти в каждом матче (в 26 играх первенства 18 голов и три результативные передачи). Команда Нуну Эшпириту Санту элитно контратакует и очень опасна на стандартах.

В первом круге тактика португальского специалиста не сработала. «Арсенал» победил со счётом 3:0. Однако тогда согревала лондонцев надежда на победу в чемпионате Англии. После поражения во встрече предыдущего тура АПЛ от «Вест Хэма» (0:1) шансы догнать «Ливерпуль» стали ничтожно маленькими. Отставание уже 11 очков. Неужели чемпионской гонке конец?

Да, у «канониров» есть игра в запасе, однако до конца чемпионата осталось совсем мало времени, а мерсисайдцы явно не намерены сбавлять ход. До чего же уверенно на днях победили «Манчестер Сити» (2:0). Высший пилотаж. Микелю Артете остаётся лишь негодовать и злиться.

На протяжении всего сезона «Арсенал» показывает хороший по качеству футбол, но упускает много моментов. То и дело мяч пролетает рядом с каркасом или игроки бьют прямо в голкипера. Если бы время от времени не подводила реализация, вполне возможно, «Ливерпуль» догонял бы «канониров», а не наоборот.

Впрочем, ни разу в текущем розыгрыше АПЛ не было такого, чтобы «канониры» не смогли забить в двух играх подряд. И «Ноттингем Форест» лишь однажды на своём поле не смог забить — во встрече 6-го тура с «Фулхэмом» (0:1). Почему бы не проверить «обе забьют»? Может быть, много голов и не увидим, но по одному разу соперники вполне способны друг друга огорчить.

Ставка: обе забьют за 1.98.