«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Палки в колёса перед встречей с «ПСЖ»

Свято место пусто не бывает. На этой неделе еврокубков нет, а встречи на внутренней арене проводить надо. В среду, 26 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 26 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа «Ньюкасла» оценивается в 5.80, а на ничейный исход можно поставить за 4.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (26.02.2025)

«Ньюкасл» бросает то в жар, то в холод. Сперва выходит в финал Кубка английской лиги, по сумме двух матчей обыграв лондонский «Арсенал», а также на морально-волевых минует стадию 1/16 финала Кубка Англии, добившись победы над «Бирмингемом». Однако после получает 0:4 от «Манчестер Сити».

Думаете, теперь «сороки» находятся в упадке? Как бы не так! В матче последнего тура английской Премьер-лиги они одержали победу над «Ноттингем Форест» со счётом 4:3, хотя даже пропустили быстрый гол. В целом всё круто. Но нестабильность присутствует, так что ждать от команды можно чего угодно.

В прошлый раз, кстати, подопечные Эдди Хау вырвали у «Ливерпуля» ничью, забив три мяча. Да, сравняли счёт лишь на 90-й минуте, а потому легко могли остаться без очков. Однако нельзя сказать, что были сильно хуже соперника. Об этом говорит как минимум тот факт, что дважды по ходу встречи выходили вперёд.

Скорее всего, предстоящий матч тоже пройдёт напряжённо. В «Ливерпуле» нет былой уверенности. Накопившаяся усталость вместе с давлением чемпионской борьбы даёт о себе знать. Из пяти последних матчей в разных турнирах лидер АПЛ выиграл только два. Также два раза сыграл вничью и однажды потерпел поражение, которое стоило участия в Кубке Англии.

Кроме того, теперь Арне Слоту и его подопечным нужно думать о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». С календарём повезло, на отдых времени будет больше, чем обычно. И всё же это не может не отвлекать. «Ньюкасл» же борется за место в топ-4 АПЛ, откуда можно попасть в Лигу чемпионов. Так что с мотивацией у него проблем быть не должно.

В последнее время очные встречи соперников изобилуют голами. Если учитывать доступность главных голеадоров сторон, можно ожидать этого снова. И Мохамед Салах со стороны «Ливерпуля», и Александер Исак со стороны «Ньюкасла» участвуют в гонке бомбардиров АПЛ. Ждём, что забьют обе команды, а общий тотал превысит 2.5 гола.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.