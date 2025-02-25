«Реал Сосьедад» — «Реал». Трудно, но Мбаппе и Винисиус справятся

Еврокубки вернутся вместе с весной, а на этих буднях — кубковые встречи. В среду, 26 февраля, на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Реал» 26 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Реала Сосьедад» оценивается в 4.10, а на ничейный исход можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на первый матч полуфинала Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид (26.02.2025)

Арсен Захарян очень долго ждал своего возвращения на поле в футболке «Реала Сосьедад». И возвращение получилось шикарное. Сперва он отдал результативную передачу во втором стыковом матче Лиги Европы с «Мидтьюлланном» (5:2), а затем в матче прошлого тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0) забил гол.

На столь удачное возвращение отреагировала даже Ла Лига! А забитый мяч праздновала вся команда. Единственный момент — российский полузащитник рискует пропустить предстоящий матч с «Реалом» из-за небольшого повреждения. Отсутствие игрового тонуса сказывается. Зато должен сыграть с «Барселоной» 2 марта.

Без Захаряна «Реал Сосьедад», впрочем, тоже справляется неплохо. Из семи последних матчей в разных турнирах выиграл пять при двух поражениях. Не смог забить лишь «Бетису» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Однако это стоит вынести за скобки. Во-первых, встреча проходила на выезде. Во-вторых, команда осталась в меньшинстве уже на 20-й минуте.

На своём поле после воодушевляющей победы над «Леганесом» подопечные Иманола Альгуасиля должны дать бой мадридскому «Реалу». Разумеется, мадридцы — фавориты предстоящего матча. Только посмотрите на их нынешнюю форму: четыре победы в шести последних играх во всех турнирах. Ничья случилась с «Атлетико» (1:1) в дерби и с «Осасуной» (1:1), когда помешало удаление.

И всё же «Реал Сосьедад» может рассчитывать как минимум на гол. Карло Анчелотти по-прежнему обходится без звёздных защитников Дани Карвахаля и Эдера Милитао, от чего страдает оборона. За последний месяц лишь однажды «сливочные» не пропустили, а потому можно вполне рассчитывать на голы в обе стороны.

Сдобрим ставку комбинированным вариантом «гости не проиграют + обе забьют». Как бы ни был хорош сейчас «Реал Сосьедад», как бы ни был нестабилен в защите сам «Реал», а ждать сенсации не стоит. Клуб из Мадрида проиграл лишь в 1 из 10 предыдущих очных встреч. А с такими локомотивами в составе, как Мбаппе и Винисиус, не проиграет и подавно.

Ставка: обе забьют + «Реал» Мадрид не проиграет за 2.07.