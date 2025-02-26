Экспресс на АПЛ: «Ливерпуль» тормозит, «Арсенал» сдаётся

А в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» будет много голов.

Еврокубков нет, но есть — английская Премьер-лига. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на главные матчи АПЛ, которые пройдут сегодня, 26 февраля. Общий коэффициент — 7.07.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

В матче последнего тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» одержал победу над «Ноттингем Форест» со счётом 4:3, хотя даже пропустил быстрый гол. В целом всё круто. Но нестабильность присутствует. Потому что ранее, например, случилось поражение от «Манчестер Сити» со счётом 0:4. Так что ждать от команды можно чего угодно.

В прошлый раз, кстати, подопечные Эдди Хау вырвали у «Ливерпуля» ничью, забив три мяча. Да, сравняли счёт лишь на 90-й минуте, а потому легко могли остаться без очков. Однако нельзя сказать, что были сильно хуже соперника. Об этом говорит как минимум тот факт, что дважды по ходу встречи выходили вперёд.

Скорее всего, предстоящий матч тоже пройдёт напряжённо. В «Ливерпуле» нет былой уверенности. Накопившаяся усталость вместе с давлением чемпионской борьбы даёт о себе знать. В последнее время очные встречи соперников изобилуют голами. С учётом доступности главных голеадоров можно ожидать этого снова. Ждём, что забьют обе команды, а общий тотал превысит 2.5 гола.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

Результативность «лесников» дома впечатляет (в среднем 1,8 мяча за встречу). Ладно, когда гранды столько забивают, но ведь бюджет «Ноттингем Форест» совсем невелик. Зажигает 33-летний Крис Вуд. Забивает почти в каждом матче (в 26 играх первенства 18 голов и три результативные передачи). Команда Нуну Эшпириту Санту элитно контратакует и очень опасна на стандартах.

В первом круге тактика португальского специалиста не сработала. «Арсенал» победил со счётом 3:0. Однако тогда лондонцев согревала надежда на победу в чемпионате Англии. После поражения во встрече предыдущего тура АПЛ от «Вест Хэма» (0:1) шансы догнать «Ливерпуль» стали ничтожно маленькими. Отставание уже 11 очков. Неужели чемпионской гонке конец?

Впрочем, ни разу в текущем розыгрыше АПЛ не было такого, чтобы «канониры» не смогли забить в двух играх подряд. И «Ноттингем Форест» лишь однажды не смог забить на своём поле — во встрече 6-го тура с «Фулхэмом» (0:1). Почему бы не проверить «обе забьют»? Может быть, много голов и не увидим, но по одному разу соперники вполне способны друг друга огорчить.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Сезон для соперников складывается отнюдь не лучшим образом. Нет стабильности. Хотя «шпоры» и выиграли три предыдущие встречи АПЛ, отсутствуют гарантии, что кризис позади. Кадровых потерь стало меньше, но по-прежнему травмированы несколько системообразующих игроков. То же самое касается «горожан». Им тяжко без Родри.

Зато с результативностью у «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» нет никаких проблем. Чаще забивает в лиге только один клуб. Не трудно догадаться какой, но дадим подсказку — он возглавляет турнирную таблицу. Эрлинг Холанд и Сон Хын Мин знают своё дело. Норвежец, например, записал на свой счёт уже 27 голов в этом сезоне в составе «горожан».

Напрашивается ставка на ТБ 3.5 мяча. На двоих соперники в текущем розыгрыше чемпионата Англии забили 105 мячей и пропустили 75. Красивые цифры, даже жалко портить, но непременно набежит ещё. Только в двух из шести последних очных встреч в АПЛ забили меньше четырёх голов. Легко могут перевыполнить норму.

Экспресс на матчи АПЛ 26 февраля

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Ливерпуль» — «Ньюкасл» за 1.90.

Ставка 2: обе забьют в матче «Ноттингем Форест» — «Арсенал» за 1.98.

Ставка 3: тотал больше 3.5 мяча в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» за 1.88.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.98 х 1.88 = 7.07.