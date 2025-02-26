Экспресс на кубки: «Реал» против клуба Захаряна, «Ювентус» против самого себя

Пока еврокубки готовятся к 1/8 финала, на этих буднях всё внимание — на Кубок Италии и Кубок Испании. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на матчи, которые пройдут сегодня, 26 февраля.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал»

Арсен Захарян, скорее всего, не сыграет из-за травмы, но и без него «Реал Сосьедад» справляется неплохо. Из семи последних матчей в разных турнирах выиграл пять при двух поражениях. Не смог забить лишь «Бетису» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Однако эту встречу стоит вынести за скобки. Во-первых, она проходила на выезде. Во-вторых, команда осталась в меньшинстве уже на 20-й минуте.

На своём поле после воодушевляющей победы над «Леганесом» подопечные Иманола Альгуасиля должны дать бой мадридскому «Реалу». Разумеется, мадридцы — фавориты. Только посмотрите на их нынешнюю форму: четыре победы в шести последних играх во всех турнирах. Ничьи случились с «Атлетико» (1:1) в дерби и с «Осасуной» (1:1), когда помешало удаление.

И всё же «Реал Сосьедад» может рассчитывать как минимум на гол. Карло Анчелотти по-прежнему обходится без звёздных защитников Дани Карвахаля и Эдера Милитао, от чего страдает оборона. За последний месяц лишь однажды «сливочные» не пропустили, а потому вполне можно рассчитывать на голы в обе стороны. А также на то, что гости не проиграют. Они не уступили в 9 из 10 прошлых очных встреч.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи»

Ох, не хочет команда Тьяго Мотты спокойной жизни. Не теряй очки из-за простых ошибок и аритмии в игре, уже давно была бы в 1/8 финала Лиги чемпионов и, вполне вероятно, боролась бы за скудетто. Ведь команда потерпела меньше всех поражений в Серии А (одно, если быть точным). Проблема в том, что ничьих больше, чем побед (13 против 12).

Ну а «Эмполи» после яркого отрезка в начале сезона начал затухать, и вот уже даже дыма нет. Огонь в глазах футболистов превратился в пепел, безвыигрышная серия в чемпионата Италии насчитывает уже 11 встреч (девять поражений и две ничьих). Жуткий кризис. Одной из главных причин сильного спада послужило огромное количество кадровых потерь.

В 11 последних матчах Серии А «Эмполи» пропустил 28 мячей (в среднем 2,5 гола за встречу). Заключить пари на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.00. Несмотря на проблемы, «старая синьора» — безоговорочный фаворит. Будет чудом, если на своём поле не обыграет такого соперника с разгромным счётом. Если, конечно, не расслабится в самый ответственный момент и сама себе всё не испортит.

Экспресс на кубковые матчи 26 февраля

Ставка 1: обе забьют + «Реал» не проиграет «Реалу Сосьедад» за 2.07.

Ставка 2: победа «Ювентуса» в матче с «Эмполи» с форой (-1.5) за 2.00.

Общий коэффициент: 2.07 х 2.00 = 4.14.