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Реал Сосьедад — Реал Мадрид, прогнозы и ставки на матч, во сколько начало, где смотреть, время, какой канал, результат

Экспресс на кубки: «Реал» против клуба Захаряна, «Ювентус» против самого себя
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на кубковые матчи 26 февраля
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В Кубке Италии и Кубке Испании начинается самое интересное.

Пока еврокубки готовятся к 1/8 финала, на этих буднях всё внимание — на Кубок Италии и Кубок Испании. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на матчи, которые пройдут сегодня, 26 февраля.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал»

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Арсен Захарян, скорее всего, не сыграет из-за травмы, но и без него «Реал Сосьедад» справляется неплохо. Из семи последних матчей в разных турнирах выиграл пять при двух поражениях. Не смог забить лишь «Бетису» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Однако эту встречу стоит вынести за скобки. Во-первых, она проходила на выезде. Во-вторых, команда осталась в меньшинстве уже на 20-й минуте.

На своём поле после воодушевляющей победы над «Леганесом» подопечные Иманола Альгуасиля должны дать бой мадридскому «Реалу». Разумеется, мадридцы — фавориты. Только посмотрите на их нынешнюю форму: четыре победы в шести последних играх во всех турнирах. Ничьи случились с «Атлетико» (1:1) в дерби и с «Осасуной» (1:1), когда помешало удаление.

В этот день ещё играют в АПЛ
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«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Всё, расходимся. «Ливерпуль» — чемпион

И всё же «Реал Сосьедад» может рассчитывать как минимум на гол. Карло Анчелотти по-прежнему обходится без звёздных защитников Дани Карвахаля и Эдера Милитао, от чего страдает оборона. За последний месяц лишь однажды «сливочные» не пропустили, а потому вполне можно рассчитывать на голы в обе стороны. А также на то, что гости не проиграют. Они не уступили в 9 из 10 прошлых очных встреч.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи»

Кубок Италии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Эмполи
Эмполи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ох, не хочет команда Тьяго Мотты спокойной жизни. Не теряй очки из-за простых ошибок и аритмии в игре, уже давно была бы в 1/8 финала Лиги чемпионов и, вполне вероятно, боролась бы за скудетто. Ведь команда потерпела меньше всех поражений в Серии А (одно, если быть точным). Проблема в том, что ничьих больше, чем побед (13 против 12).

Ну а «Эмполи» после яркого отрезка в начале сезона начал затухать, и вот уже даже дыма нет. Огонь в глазах футболистов превратился в пепел, безвыигрышная серия в чемпионата Италии насчитывает уже 11 встреч (девять поражений и две ничьих). Жуткий кризис. Одной из главных причин сильного спада послужило огромное количество кадровых потерь.

Подробнее о матче
«Ювентус» — «Эмполи». Тьяго Мотта наконец-то расслабится
«Ювентус» — «Эмполи». Тьяго Мотта наконец-то расслабится

В 11 последних матчах Серии А «Эмполи» пропустил 28 мячей (в среднем 2,5 гола за встречу). Заключить пари на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.00. Несмотря на проблемы, «старая синьора» — безоговорочный фаворит. Будет чудом, если на своём поле не обыграет такого соперника с разгромным счётом. Если, конечно, не расслабится в самый ответственный момент и сама себе всё не испортит.

Экспресс на кубковые матчи 26 февраля

Ставка 1: обе забьют + «Реал» не проиграет «Реалу Сосьедад» за 2.07.

Ставка 2: победа «Ювентуса» в матче с «Эмполи» с форой (-1.5) за 2.00.

Общий коэффициент: 2.07 х 2.00 = 4.14.

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