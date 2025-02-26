«Болонья» — «Милан». Консейсау подведёт дисциплина. Снова

Это уже не смешно. Разве можно так играть?!

27 февраля в перенесённом матче 9-го тура итальянской Серии А «Болонья» примет «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Маурицио Мариани.

Коэффициенты на матч Серии А «Болонья» — «Милан» 27 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.60, что составляет приблизительно 38% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 2.90 — в районе 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Болонья» — «Милан» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Милан» (27.02.2025)

Благодаря Тьяго Мотте «Болонья» стала одной из главных сенсаций минувшего сезона. Сменивший его на посту главного тренера Винченцо Итальяно справляется хуже. Команда вылетела из Лиги чемпионов и располагается пока только на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

С другой стороны, «Болонье» досталась очень сложная сетка в самом престижном клубном турнире. Кроме того, отставание от занимающей шестое место в турнирной таблице Серии А «Фиорентины» составляет всего одно очко. А ведь есть ещё игра в запасе! Выходит, всё не так уж плохо, как кажется на первый взгляд.

Винченцо Итальяно стоит отдать должное за то, что он продолжил развивать идеи Мотты. Не решился далеко уходить от стиля, который стал привычным для «Болоньи». Ничьих многовато из-за того, что не хватает мощи в атаке. Но поражений в первенстве всего четыре, три из них — на выезде. На своём поле красно-синие уступили «Вероне» (2:3) из-за удаления.

У «Милана» на два поражения больше, и сразу пять из них — в гостях. Выездной фактор не единственная проблема, с которой не может совладать Сержиу Консейсау. Его подопечные совсем не похожи на команду, которая начала год с победы в Суперкубке Италии. Всё идёт не по плану португальского специалиста.

Даже реабилитироваться после сенсационного вылета из Лиги чемпионов не получилось. Уступили «Торино» (1:2). Прекрасно сыграл голкипер соперника Ваня Милинкович-Савич. Мик Меньян тоже совершил несколько крутых сейвов, но стал соучастником автогола. Это уже становится хронической проблемой.

Миланцы очень грубо ошибаются. «Привозят» совершенно нелепые и простые голы. Ещё часто подводит завершение. Усиление состава Сантьяго Хименесом и Жоау Феликсом эту проблему пока не решило. Остаётся только теряться в догадках, когда «россонери» обретут стабильность и обретут ли её вообще.

Заключить пари на «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» можно с коэффициентом 2.02. Очные встречи редко получаются результативными. Только в двух из восьми последних голов было забито больше четырёх голов. При этом одна из них проходила в Милане, а в другой «Болонья» была ослаблена сразу двумя удалениями.

В этот раз на кону стоит многое. Количество очков одинаковое, шансы выигравшей команды добыть путёвку в еврокубки заметно повысятся. С мотивацией проблем быть не может, а вот что касается дисциплины и игры на результат, то «Болонья» — фаворит. Плюс преимущество в виде поддержки болельщиков.

Ставка: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.