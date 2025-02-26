«Вест Хэм» — «Лестер». Скоро Руд ван Нистелрой проследует за помощниками

Антирекорд АПЛ и увольнение двух сотрудников — это ещё не конец.

27 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Стюарт Атвелл.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Лестер» 27 февраля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 60% вероятности. Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 5.30 — в районе 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Лестер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Лестер» (27.02.2025)

Нельзя сказать, что назначение Грэма Поттера сильно воодушевило «Вест Хэм», но отрыв от зоны вылета всё же увеличился до 13 очков. С одной стороны, «молотобойцы» в безопасности и могут расслабиться. С другой — как же не порадовать родных болельщиков, которые пришли на стадион поддержать любимую команду?

Любопытно, что в гостях «Вест Хэм» в этом сезоне выступает лучше. Во встрече предыдущего тура чемпионата Англии на выезде победил в дерби «Арсенал» (1:0). Игра вторым номером более привычна и удобна для «молотобойцев». Они и пропускают реже, и в атаке больше получается. Классно используют пространство на контратаках.

Ну а с другой стороны, на своём поле «Вест Хэм» разгромил «Ипсвич» (4:1) и достаточно уверенно победил «Вулверхэмптон» (2:1). С располагающимися ниже в турнирной таблице первенства командами «молотобойцы» очень редко теряют очки. Вопрос престижа. Да и потом, они банально сильнее.

«Лестер» обороняется хуже «Ипсвича» и «Вулверхэмптона». Более того, в АПЛ чаще него пропускает лишь замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон», с которым «Вест Хэм» дома в этом сезоне ещё не встречался, а на выезде обыграл со счётом 1:0. В среднем за игру в первенстве «лисы» получают 2,2 мяча.

Совсем под откос дела пошли у «Лестера» после того, как мостик занял легендарный Руд ван Нистелрой. Хотя в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» нидерландец справлялся весьма неплохо. И с «лисами» он начал за здравие. Даже получилось обыграть «Вест Хэм» (3:1) в первом круге. Теперь «молотобойцы» будут мстить. И месть их будет жестокой.

«Лестер» проиграл 10 из 11 предыдущих матчей в чемпионате Англии. Лишь один раз за этот период пропустил меньше двух голов, и только в трёх играх получилось забить. «Лисы» установили антирекорд АПЛ: потерпели шесть домашних поражений подряд всухую.

Дело идёт к отставке Руда ван Нистелроя. После разгромного поражения от «Брентфорда» (0:4) в игре предыдущего тура АПЛ клуб покинули два его помощника. Вряд ли на команду это окажет значительное воздействие. Проблемы комплексные. Для их решения нужно время, ресурсы и много тяжёлой работы.

Ставка: победа «Вест Хэма» и тотал больше 1.5 мяча за 1.93.