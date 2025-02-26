СКА — «Динамо» Москва. Роман Ротенберг не готов к плей-офф

До конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся всё меньше игр. Всё больше клубов досрочно выходит в плей-офф. Однако некоторая интрига по-прежнему сохраняется, поэтому участникам нужны очки. В четверг, 27 февраля, на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге состоится матч СКА — «Динамо» Москва. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ СКА — «Динамо» Москва 27 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.24, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа московского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 3.10 — 32% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.80. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 7.80. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в Санкт-Петербурге. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.36.

Прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Москва (27.02.2025)

Вторая половина февраля у СКА как-то не задалась. За четыре последних матча петербургский клуб добыл всего одну победу — над «Северсталью» (5:3) на выезде. В остальных трёх случаях потерпел достаточно болезненные поражения. Такими темпами действительно финиширует лишь на седьмом месте в Западной конференции, а в плей-офф попадёт на более стабильного соперника.

Хотя пока куда более серьёзный вопрос вызывает качество игры в обороне. На данном отрезке армейцы пропустили ровно 20 шайб. То есть в среднем за игру ровно по пять шайб. Много? Очень! Особенно когда у тебя на носу плей-офф. В последнем матче со «Спартаком», который прошёл в Санкт-Петербурге, они проиграли со счётом 2:7.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг аргументировал такое количество пропущенных шайб возвращением в ворота Артемия Плешкова, который лишь недавно восстановился от травмы. Отчасти в это поверить можно. Однако тенденция продолжается уже давно. И, судя по всему, кардинальных изменений в предстоящем матче ждать не стоит.

Тем более что соперник должен быть в хорошем настроении. Московское «Динамо» провалило домашние матчи с «Сочи» (3:5) и минским «Динамо» (0:5), зато сумело реабилитироваться в последней встрече с ярославским «Локомотивом» (3:1) на выезде. Ярославцы нанесли больше бросков в створ ворот и выиграли больше вбрасываний, но хуже реализовали свои шансы.

Будет логично, если после неприятного домашнего поражения от «Спартака» петербургский СКА на своём льду попробует отыграться на московском «Динамо». Разумеется, активно пойдёт вперёд, будет контролировать шайбу. Бело-голубые ловко подловили лидера КХЛ, сработали тактические действия. Если так же внимательно сыграть с петербуржцами, тоже можно будет рассчитывать на очки.

Ещё один фактор в пользу гостей — история очных встреч. Московское «Динамо» выиграло четыре из пяти предыдущих матчей со СКА. Проиграло всего один, в овертайме. А при таких раскладах можно даже рискнуть и проверить победу гостей с нулевой форой. В случае ничьей в основное время произойдёт возврат. Хотя бело-голубые вполне могут победить с каким-нибудь близким счётом, как это часто бывало в этом сезоне.

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.32.