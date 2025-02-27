Экспресс на матчи 27 февраля: здесь АПЛ, Серия А и даже КХЛ

Обычно четверг отдан на откуп Лиге Европы и Лиге конференций, однако еврокубковые футбольные соревнования вернутся чуть позже. Сегодня, 27 февраля, посмотрим на матчи чемпионатов Англии и Италии по футболу, а также зацепим центральный матч вечера в КХЛ.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Лестер»

На своём поле «Вест Хэм» разгромил «Ипсвич» (4:1) и достаточно уверенно победил «Вулверхэмптон» (2:1). С располагающимися ниже в турнирной таблице командами «молотобойцы» очень редко теряют очки. Вопрос престижа. Да и потом они банально сильнее.

«Лестер» обороняется хуже «Ипсвича» и «Вулверхэмптона». Более того, в АПЛ чаще него пропускает лишь замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон», с которым «Вест Хэм» дома в этом сезоне ещё не встречался, а на выезде обыграл со счётом 1:0. В среднем за игру в первенстве «лисы» получают 2,2 мяча.

При этом «Лестер» проиграл 10 из 11 предыдущих матчей в чемпионате Англии. Дело идёт к отставке Руда ван Нистелроя. В первом круге он сумел побить «Вест Хэм», но теперь «Вест Хэм» будет мстить. причём забьёт явно больше одного мяча.

Прогноз на матч «Болонья» — «Милан»

Винченцо Итальяно стоит отдать должное за то, что он продолжил развивать идеи Мотты. Не решился далеко отходить от стиля, который стал привычным для «Болоньи». Ничьих многовато из-за того, что не хватает мощи в атаке. Но поражений в чемпионате всего четыре, три из них — на выезде. На своём поле красно-синие уступили «Вероне» (2:3) из-за удаления.

У «Милана» на два поражения больше, и сразу пять из них — в гостях. Выездной фактор не единственная проблема, с которой не может совладать Сержиу Консейсау. Его подопечные совсем не похожи на команду, которая начала год с победы в Суперкубке Италии. Всё идёт не по плану португальского специалиста.

Миланцы очень грубо ошибаются. «Привозят» совершенно нелепые и простые голы. Ещё часто подводит завершение. Заключить пари на «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» можно с коэффициентом 2.02. Очные встречи редко получаются результативными. Только в двух из восьми последних матчей было забито больше четырёх голов.

Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва

Вторая половина февраля у СКА как-то не задалась. За четыре последних матча петербургский клуб добыл всего одну победу — над «Северсталью» (5:3) на выезде. В остальных трёх случаях потерпел достаточно болезненные поражения. Такими темпами действительно финиширует лишь на седьмом месте в Западной конференции, а в плей-офф попадёт на более стабильного соперника.

Хотя пока куда более серьёзные вопросы к качеству игры в обороне. На данном отрезке армейцы пропустили ровно 20 шайб. То есть в среднем за игру ровно по пять шайб. Много? Очень! Особенно когда у тебя на носу плей-офф. В последнем матче со «Спартаком», который прошёл в Санкт-Петербурге, они проиграли со счётом 2:7.

Будет логично, если после неприятного домашнего поражения от «Спартака» петербургский СКА на своём льду попробует отыграться на московском «Динамо». Разумеется, активно пойдёт вперёд, будет контролировать шайбу. Бело-голубые ловко подловили лидера КХЛ, сработали тактические действия. Если так же внимательно сыграть с петербуржцами, тоже можно будет рассчитывать на очки.

Экспресс на матчи 27 февраля

Ставка 1: победа «Вест Хэма» и тотал больше 1.5 мяча в матче с «Лестером» за 1.93.

Ставка 2: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча в матче с «Миланом» за 2.02.

Ставка 3: победа московского «Динамо» в матче со СКА с форой (0) за 2.32.

Общий коэффициент: 1.93 х 2.02 х 2.32 = 9.04.