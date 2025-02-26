«Вашингтон» — «Сент-Луис». Не 8:1, как в прошлый раз, но Овечкин зажжёт

28 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Сент-Луис». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сент-Луис» 28 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Сент-Луиса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 23% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (20%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Сент-Луис» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.63. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.00.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» (28.02.2025)

После разгромной победы над «Питтсбургом» (8:3) и крупной – над «Эдмонтоном» (7:3) — поражение дома от «Калгари» (1:3) и спуск на вторую строчку в сводной таблице НХЛ. Это что за дела, «Кэпиталз»? Рано расслабляться. До конца сезона ещё немало времени.

Достаточно, чтобы Александр Овечкин не только побил рекорд Уэйна Гретцки, но и преодолел отметку в 900 голов за карьеру. Забив в игре с «Калгари», россиянин упрочил собственный рекорд по количеству сезонов с 30+ голами (19) и стал первым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим в возрасте 39+ лет забросить 30 раз меньше чем за 50 встреч. Настоящий монстр!

Кажется, время не властно над капитаном «Вашингтона». Играет как в старые добрые, делает результат. Хотя также надо отдать должное одноклубникам, обильно снабжающим передачами под бросок из «офиса». «Химия» отменная. В последней встрече с «Сент-Луисом» россиянин оформил дубль, а победа получилась разгромной — 8:1. Посмотрим, сколько отгрузит в этот раз.

«Блюзмены» проиграли только один из семи предыдущих матчей в основное время. Неплохо, но, с другой стороны, шесть из этих встреч проходили в Сент-Луисе. Избежать крупного поражения от «Вашингтона» поддержка родных болельщиков не помогла. А теперь и её не будет.

Впрочем, «Сент-Луис» может и в гостях удивить. Он очень нестабилен и как раз поэтому весьма опасен. Очень многое зависит от настроя, с которым команда выходит на лёд. Если игра идёт, сдержать нападающих, в частности набравшего очки в шести из семи последних матчей Павла Бучневича, становится очень сложно.

С высокой долей вероятности, как и в прошлый раз, голов будет много. «Вашингтон» заряжен исправиться за поражение от «Калгари», а «Сент-Луис» воодушевлён победами в двух предыдущих матчах с «Колорадо» (3:1) и «Сиэтлом» (7:2). Почему бы не проверить тотал больше 6 шайб за 1.87?

В шести из семи последних очных встреч соперники покорили эту планку. В пяти забили семь и более голов. В конце концов, «Вашингтон» является самой результативной командой лиги. Лишь три раза в этом сезоне команда потерпела больше одного поражения подряд. Спенсер Карбери оперативно устраняет ошибки. Если мало забили «Калгари», значит, должны исправиться в матче с «Сент-Луисом».

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.87.