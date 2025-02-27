«Монако» — «Реймс». Пока Головин в лазарете, его одноклубник разрывает Лигу 1

Восходящая звезда Мика Биерет оформил уже два хет-трика. С таким соперником можно ждать третий.

28 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» примет «Реймс». Встреча пройдёт в Монако. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Эрик Ваттеллье.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Монако» — «Реймс» 28 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.41, что составляет приблизительно 70% вероятности. Победа «Реймса» оценивается коэффициентом 7.60 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.40, что составляет примерно 17%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Монако» — «Реймс» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Монако» — «Реймс» (28.02.2025)

В прошлом году вывеска смотрелась бы интереснее. По той простой причине, что сезон для соперников складывался лучше. Нынешний расклад таков: «Монако» опустился на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Реймс» вообще подобрался вплотную к зоне вылета — идёт на 15-м месте.

С «Реймсом» всё очевидно. Назначение летом Луки Элснера оказалось ошибкой. В начале февраля вернули к управлению командой не имеющего лицензии тренера в Лиге 1 Самбу Диавара. Также этой зимой клуб продал двух ведущих игроков «Вулверхэмптону» и набрал подающую надежды молодёжи. Началась перестройка.

В трёх предыдущих турах чемпионата Франции «Реймс» уступил «Лиону» (0:4), «Анже» (0:1) и «Ренну» (0:1). Таким образом, безвыигрышная серия в первенстве продлилась до 12 матчей. И как прикажете выбираться из кризиса? Что ни матч, то удаление. В четырёх последних играх первенства насобирали четыре красные карточки.

И очень много сил уходит на Кубок Франции, в котором «Реймс» выступает основным составом. На днях с трудом обыграл в 1/4 финала «Анже» (1:1, 5:3 пен.). Это третья подряд победа в турнире в серии пенальти. На предыдущих стадиях одолел как раз «Монако» (1:1, 3:1 пен.) и «Бургуэн-Жалльё» (0:0, 3:2 пен.).

Не получилось у монегасков выиграть и в первом круге. Немаловажно, что обе встречи проходили в Реймсе. Команда Ади Хюттера больше многих нуждается в поддержке родных болельщиков. На своём поле она проиграла всего 2 из 12 матчей чемпионата Франции и дважды сыграла вничью. По-хозяйски.

Три последних матча Лиги 1 в качестве домашней команды «Монако» выиграл с общим счётом 14:5. Семь голов забил новичок — Мика Биерет. Оформил два хет-трика, а ещё отметился результативной передачей в игре предыдущего тура с «Лиллем» (1:2). Ади Хюттер помогает 22-летнему датчанину раскрыть потенциал.

А вот на помощь капитана команды Александра Головина тренер пока что рассчитывать не может. Россиянин в процессе восстановления от травмы. Хорошо, что соперник несложный. Грех упускать такие возможности. Надо набирать очки и возвращаться в зону Лиги чемпионов. Отставание от занимающей третью строчку «Ниццы» составляет уже три очка.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.