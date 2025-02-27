«Штутгарт» — «Бавария». Гарри Кейн снова с нами!

28 февраля состоится матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «МХП-Арена» «Штутгарт» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария» 28 февраля 2025 года

Букмекеры в считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.69, что составляет около 58% вероятности. Победа «Штутгарта» оценивается коэффициентом 4.80 — приблизительно 20%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Штутгарт» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Штутгарт» — «Бавария» (28.02.2025)

В первом круге «Бавария» одержала разгромную победу — 4:0. «Штутгарт» является весьма удобным для неё соперником. Проиграла лишь 1 из 11 последних очных встреч (восемь побед и две ничьих). Поражение датировано прошлым сезоном, который сложился неудачно для мюнхенцев и весьма неплохо для «швабов». Теперь всё наоборот.

Потеряв очки в четырёх из пяти предыдущих матчей Бундеслиги, «Штутгарт» опустился на седьмую строчку в турнирной таблице. Не получилось у «швабов» и добыть путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Уступили мадридскому «Реалу» (1:3), «Аталанте» (0:2), «Црвене Звезде» (1:5) и «ПСЖ» (1:4).

Внимание на то, сколько мячей пропускает команда Себастьяна Хёнеса. Для набора очков во встречах с аутсайдерами надёжности в защите обычно хватает, но, как только уровень оппозиции становится выше, оборонительные конструкции рушатся. Решение этой проблемы не найдено.

Не позавидуешь «Штутгарту». «Бавария» подходит к матчу в отличном расположении духа. В воскресенье, 23 февраля, она порадовала своих болельщиков разгромной победой в матче с одним из самых неудобных соперников — франкфуртским «Айнтрахтом» (4:0). Отрыв в восемь очков от занимающего вторую строчку в турнирной таблице «Байера» сохранён.

К игре с «Айнтрахтом» мюнхенцы подходили без энтузиазма. Незадолго до этого возникли серьёзные трудности с «Байером» (0:0) и «Селтиком» (2:1 и 1:1). Венсан Компани своевременно проработал ошибки и вернул подопечных в привычное русло. Доминирующая игра первым номером, куча моментов и много голов — всё, как мы привыкли.

Гарри Кейн опасался, что не сможет помочь обыграть «Айнтрахт» из-за повреждения, полученного в ответной игре с «Селтиком». Однако во втором тайме лучший бомбардир в истории сборной Англии вышел на поле и отбегал до финального свистка. После замены команда прибавила и забила ещё два мяча.

В первом круге Кейн оформил хет-трик в ворота «Штутгарта». А всего на его счету уже 28 голов и 10 результативных передач на клубном уровне в текущем сезоне. Хорошо, что англичанин вновь готов помочь команде добыть три очка. Первый трофей в карьере уже почти у него в кармане. Нужно просто продолжать в том же духе. И обыграть «Штутгарт» со счётом 3:0 будет вполне возможно.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.