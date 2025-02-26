«Зенит» — чемпион, но «Спартак» постарается. Чего ждать от весны в РПЛ

До возобновления РПЛ осталось совсем немного времени! Команды завершили сборы и ждут рестарта. Разумеется, свои прикидки сделали и букмекеры. Самые интересные рынки — на чемпионство, на тех, кто покинет элиту напрямую, и на лучшего бомбардира. Давайте посмотрим, что же думают аналитики по поводу концовки сезона в чемпионате России

«Зенит» не отдаст титул. Или отдаст?

Клуб из Санкт-Петербурга празднует 100-летие в этом сезоне, так что выиграть чемпионство для команды Сергея Семака крайне принципиально. Да, первая часть была смазанной, особенно её концовка. Но при этом петербуржцы делят первое место с «Краснодаром».

Сделаны шаги по оздоровлению климата в команде. Отпустили захандрившего Клаудиньо, Вендел покинет команду летом, но сейчас, воодушевлённый предстоящим трансфером, наверняка поможет. Пришёл в команду Луис Энрике, который на бумаге тоже будет делать разницу. Так что инструменты для чемпионства у Семака есть. Букмекеры дают на «Зенит» коэффициент 2.00.

Главным конкурентом считают «Спартак», на него дают 3.50. Красно-белые отстают на два очка, но уж очень хороши были по осени. Да и укрепление было солидным — Пабло Солари и Ливай Гарсия должны прокачать атаку. Весь вопрос в том, сумеет ли команда Деяна Станковича перенести свою осеннюю красоту на весну. Если да — спартаковцы точно будут в борьбе до конца.

На «Краснодар» можно поставить за 3.70. Команда Мурада Мусаева обошлась без трансферов. С одной стороны, зачем ломать то, что и так работает? С другой — на фоне конкурентов обойма у южан скудновата. Впрочем, 12 туров можно докатить и на имеющемся ресурсе. Лишь бы не было травм.

Шансы остальных команд оценили сильно ниже. На «Динамо», отстающее от лидеров на четыре очка, дают коэффициент 25.00. Приобретения на флажке в лице парагвайца Касереса и капитана «Ростова» Глебова должны добавить команде Марцела Лички баланса, но решить все проблемы в обороне бело-голубых им вряд ли под силу. За 50.00 можно поставить на «Локомотив», который за зиму так и не нашёл нападающего. Кажется, команде Михаила Галактионова ещё рано бороться за чемпионство, слишком молод состав. Наконец, на ЦСКА можно сделать ставку за 100.00. Армейцы в перестройке, к тому же в плане селекции тоже удалось далеко не всё. Алеррандро, конечно, должен усилить команду Марко Николича, но слишком много болевых точек в этой «машине». Да и от лидеров восемь очков отставания.

«Оренбург» обречён. А кто с ним?

В нижней части турнирной таблицы аналитики практически не оставляют шансов «Оренбургу». Даже для попадания в зону стыковых матчей команде Владимир Слишковича нужно отыграть шесть очков, а селекция совсем не порадовала. Потенциал у этого состава есть, но уж слишком много упущено. На прямой вылет оренбуржцев дают котировку 1.20.

ВЛАДИМИР СЛИШКОВИЧ Фото: РИА Новости

За 3.00 можно поставить на то, что РПЛ напрямую покинет «Ахмат» или «Факел». Клуб из Чечни провалил первую часть сезона, однако у Сергея Ташуева неплохой ресурс. Мгновенного эффекта на этот раз не случилось, может быть, по весне «Ахмат» рванёт? «Факел» же живёт по средствам, возможности клуба скромны. С другой стороны, воронежцам не привыкать решать задачу по сохранению места в элите.

Коэффициентом 5.50 оценили прямой вылет «Химок» и «Пари НН». В Подмосковье из-за проблем у владельца не смогли провести селекционную кампанию, есть задержки по зарплате. Однако по составу химчане однозначно не должны вылетать. В Нижнем Новгороде сделали серьёзную перестройку зимой. К чему она приведёт, покажет весна, но пока подопечные Виктора Гончаренко не могут чувствовать себя в безопасности.

Вероятность вылета махачкалинского «Динамо» оценили в 6.00, на «Акрон» можно сделать ставку за 15.00, а на «Крылья Советов» — за 30.00. У этих команд есть небольшой запас, так что вылетать напрямую они не должны. Но на 100% в безопасности они себя чувствовать пока не могут. Тем более что в тех же «Крыльях» продолжаются управленческие скандалы.

Угальде не остановить!

Форвард «Спартака» Манфред Угальде настолько ярко провёл первую часть сезона, что ему впору отдать звание лучшего снайпера прямо сейчас. У костариканца 15 голов, он готов улучшать этот показатель. Коэффициент на спартаковца прямо сейчас — 1.20.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто в теории может догнать Угальде? Не будем сбрасывать со счетов Джона Кордобу, у которого пока восемь голов. На лидера «Краснодара» дают коэффициент 15.00. С такой же котировкой можно поставить на Мирлинда Даку из «Рубина» или на Алексея Батракова из «Локомотива». У албанца сейчас девять мячей, у россиянина — 10. Пара ярких матчей — и жизнь в бомбардирской гонке начнёт бить ключом!

Если начнут забивать с первых туров, то могут присоединиться к этой борьбе динамовец Константин Тюкавин и армеец Тамерлан Мусаев, у обоих по семь голов. Но это в два с лишним раза меньше, чем у Угальде. Так что коэффициент 20.00 на этих футболистов выглядит, скорее всего, даже заниженным.