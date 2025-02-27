Первый блин — комом! РПЛ возвращается матчем «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Дождались! Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. В пятницу, 28 февраля, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив», который откроет программу 19-го тура чемпионата России по футболу. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Динамо» Махачкала — «Локомотив» 28 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 3.90, а поставить на ничейный исход можно за 3.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (28.02.2025)

На зимний перерыв обе стороны ушли в похожем состоянии. За три последних тура перед паузой не сумели добыть ни одной победы, однако амбиции на остаток сезона остаются большими. Махачкалинское «Динамо» стремится сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. И шансов вполне достаточно. Отрыв от зоны прямого вылета составляет четыре очка.

Московский «Локомотив», в свою очередь, будет бороться как минимум за медали в весенней части чемпионата России. Однако, если повезёт, можно даже будет поучаствовать в чемпионской гонке. И ничего сумасшедшего в этом нет! Просто плотность в верхней части турнирной таблицы очень высокая, а туров ещё много. Кто знает, как лидеры поведут себя сразу после паузы. Осечки неизбежны.

Короче говоря, обеим командам нужно набирать очки уже в предстоящем матче, потому что времени на раскачку нет. Это может заставить обе стороны играть с оглядкой на собственные ворота. И это первая причина, почему не стоит ждать высокой результативности от предстоящего матча. Как бы банально ни прозвучало, но своих целей добьётся лишь стабильный.

Вторая причина заложена во времени и месте проведения встречи. Как мы знаем, после длительного зимнего простоя клубам РПЛ требуется какое-то время, чтобы выйти на свою пиковую форму. Обычно тура три-четыре. И в самом первом после возобновления сезона матче состояние футболистов ещё далеко от идеального. А ведь надо учитывать и поле на «Анжи-Арене»!

Газон готов к матчам, соответствует требованиям. Однако из-за неожиданно холодной погоды покрытие не идеальное. У атакующих команд обычно в таких ситуациях возникают проблемы. А «Локомотив», который идёт на пятом месте по количеству забитых мячей в РПЛ, вполне можно отнести к атакующим командам. И это, конечно, плюс для обороняющегося низким блоком «Динамо».

Махачкалинцы пропустили только 17 мячей в 18 турах. Такой показатель свойственен командам из топ-6 РПЛ. В первом круге железнодорожники выиграли со счётом 2:0, хотя тогда дело было в Москве в середине августа. В этот раз и подавно можно не ждать голевого парада. «Локомотив» — домашняя команда, а потому не исключаем даже ничью.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.