«Астон Вилла» — «Кардифф Сити». Разминка перед 1/8 финала Лиги чемпионов

Календарь невероятно плотный. Не успели проводить один тур АПЛ, как надо думать о следующем. А ведь ещё же есть еврокубки и другие национальные соревнования! В пятницу, 28 февраля, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Кардифф Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Кардифф Сити» 28 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» в основное время предлагается с коэффициентом 1.22, что приблизительно составляет 81% вероятности. Победа «Кардиффа» по итогам 90 минут оценивается в 15.50, а на ничью можно поставить за 6.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Кардифф Сити» (28.02.2025)

Теперь с уверенностью можно сказать, что «Астон Вилла» — домашняя команда. Беспроигрышная серия на «Вилла Парк» составляет 14 матчей в разных турнирах, восемь из которых были выиграны. При этом последняя домашняя серия впечатляет. Помимо ничьих с «Ипсвичем» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2) здесь победы над «Селтиком» (4:2), «Тоттенхэмом» (2:1) и «Челси» (2:1).

Однако стоило подопечным Унаи Эмери покинуть Бирмингем, как снова случилась оказия. В матче последнего тура английской Премьер-лиги они потерпели чувствительное поражение от не самого сильного «Кристал Пэлас» (1:4). Несмотря на солидное преимущество в контроле мяча, создать и реализовать достаточное количество моментов у ворот соперника не получилось.

Вообще, бирмингемцы довольно часто пропускают. Количество побед всухую или просто сухих матчей с участием команды за последние пять месяцев можно пересчитать по пальцам одной руки. Хотя понятно, что для «Кардиффа» этот факт погоды не сделает. Клуб выступает в Чемпионшипе, выступает посредственно. После 34 туров располагается на 19-й строчке.

Вполне возможно, что гости сумеют затолкать один мяч в ворота «Астон Виллы», но на большее рассчитывать не получится. Впереди у бирмингемской команды встреча с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Однако она состоится лишь 4 марта, поэтому время отдохнуть будет. Скорее всего, Унаи Эмери настроит подопечных должным образом и выиграет уверенно.

Альтернативный или дополнительный вариант для ставки — обе забьют. Основной голкипер «Виллы» Эмилиано Мартинес был заменён в перерыве матча с «Кристал Пэлас». Даже если всё нормально, не исключено, что его приберегут для еврокубков. А Робин Ольсен сейчас не так хорош. Да и травм у хозяев многовато, в то время как гости будут достаточно мотивированы.

Ставка: «Астон Вилла» победит и обе забьют за 3.00.