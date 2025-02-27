«Фиорентина» — «Лечче». Давид де Хеа заслужил отдых

6:0 было в первом круге. Возможно, будет ещё больше теперь.

28 февраля в матче 27-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Лечче». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Фиорентина» — «Лечче» 28 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.76, что равно приблизительно 60% вероятности. Победа «Лечче» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что встреча «Фиорентина» — «Лечче» не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на матч 27-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Лечче» (28.02.2025)

«Фиорентина» удивляет. Во всех смыслах этого слова. В начале месяца разгромила лидирующий «Интер» (3:0), а затем потерпела три поражения в первенстве подряд. То штиль, то шторм. То череда побед, то беспроигрышная серия. И это никак не зависит от уровня соперников. Если идёт игра — спасайтесь кто может. Если нет — не получается победить даже явных аутсайдеров.

Собственно, в двух последних турах чемпионата Италии подопечные Раффаэле Палладино проиграли борющимся за выживание командам: «Комо» (0:2) и «Вероне» (0:1). Что толку от стараний экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, если совершенно ничего не получается в атаке? Мало ударов. Ещё меньше – в створ.

Впрочем, не время раскисать, «лилии». Путёвка в еврокубки сама себя не добудет. Поддержка болельщиков должна помочь прийти в себя и победить скромный «Лечче». На своём поле «Фиорентина» уступила только в 3 из 12 матчей чемпионата Италии и три раза сыграла вничью. Надо уважить поклонников и в этот раз.

К счастью для флорентийцев, «Лечче» не славится отменной игрой на выезде. «Волки» выиграли всего лишь 3 из 13 гостевых встреч Серии А. Также было два мирных исхода. За этот период времени забили только девять мячей, а пропустили — 20. Теперь оборона ещё более уязвима.

Дело в том, что в «Манчестер Юнайтед» перешёл ведущий защитник «Лечче» — Патрик Доргу. В составе «волков» в текущем сезоне он принял участие в 21 матче чемпионата Италии, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. К его отсутствию команда привыкнет не сразу.

Берём лобовую победу хозяев за 1.76. Несмотря на стимул в виде борьбы за выживание, ход «Лечче» совсем не впечатляет: две победы и три мирных исхода против пяти поражений. Практически все очки «волки» набрали в играх с располагающимися в зоне вылета клубами. Это как-то несерьёзно.

В первом круге «волки» потерпели крупное поражение — 0:6, хотя встреча проходила в Лечче. Если дома не получилось дать достойный отпор, то на что вообще можно рассчитывать на выезде? Отличная возможность для «Фиорентины» переработать спад и начать новую победную серию.

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.76.