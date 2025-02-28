Экспресс на пятницу: первый матч Российской Премьер-Лиги после паузы

После зимней спячки возвращается Российская Премьер-Лига. Однако не только этим событием ознаменуется футбольный вечер. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на главные матчи в пятницу, 28 февраля.

Экспресс на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Из-за турнирного положения обеим командам нужно набирать очки уже в предстоящем матче, потому что времени на раскачку нет. Это может заставить обе стороны играть с оглядкой на собственные ворота. И это — первая причина, почему не стоит ждать высокой результативности от предстоящего матча. Как бы банально ни прозвучало, но своих целей добьётся лишь стабильный.

Вторая причина заложена во времени и месте проведения встречи. Как мы знаем, после длительного зимнего простоя клубам РПЛ требуется какое-то время, чтобы выйти на свою пиковую форму. Обычно тура три-четыре. И в самом первом после возобновления сезона матче состояние футболистов ещё далеко от идеального. А ведь надо учитывать и поле на «Анжи-Арене»!

Газон готов к играм, соответствует требованиям. Однако из-за неожиданно холодной погоды покрытие неидеальное. У атакующих команд обычно в таких ситуациях возникают проблемы. И это, конечно, плюс для обороняющегося низким блоком «Динамо», которое пропустило только 17 мячей в 18 турах. В первом круге железнодорожники выиграли со счётом 2:0, а в этот раз и подавно можно не ждать голевого парада.

Экспресс на матч «Штутгарт» — «Бавария»

В первом круге «Бавария» одержала разгромную победу — 4:0. «Штутгарт» является весьма удобным для неё соперником. Мюнхенцы проиграли лишь 1 из 11 последних очных встреч (восемь побед и две ничьих). Поражение датировано прошлым сезоном, который сложился неудачно для мюнхенцев и весьма неплохо для «швабов». Теперь всё наоборот.

Потеряв очки в четырёх из пяти предыдущих матчей Бундеслиги, «Штутгарт» опустился на седьмую строчку в турнирной таблице. Не получилось у «швабов» и добыть путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Уступили мадридскому «Реалу» (1:3), «Аталанте» (0:2), «Црвене Звезде» (1:5) и «ПСЖ» (1:4). Внимание здесь на то, сколько мячей пропускает команда Себастьяна Хёнеса.

Не позавидуешь «Штутгарту». «Бавария» подходит к матчу в отличном расположении духа. В воскресенье, 23 февраля, она порадовала своих болельщиков разгромной победой в матче с одним из самых неудобных соперников — франкфуртским «Айнтрахтом» (4:0). Вернулся Гарри Кейн, который в первом круге оформил хет-трик в ворота «Штутгарта». Судя по всему, что-то подобное будет и теперь.

Прогноз на матч «Монако» — «Реймс»

В прошлом году вывеска смотрелась бы интереснее. По той простой причине, что сезон для соперников складывался лучше. Нынешний расклад таков: «Монако» опустился на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Реймс» вообще подобрался вплотную к зоне вылета — идёт на 15-м месте.

С «Реймсом» всё очевидно. Назначение летом Луки Элснера оказалось ошибкой. В начале февраля вернули к управлению командой не имеющего лицензии тренера в Лиге 1 Самбу Диавара. Также этой зимой клуб продал двух ведущих игроков «Вулверхэмптону» и набрал подающую надежды молодёжь. Началась перестройка.

Три последних матча Лиги 1 в качестве домашней команды «Монако» выиграл с общим счётом 14:5. Семь голов забил новичок Мика Биерет. Он оформил два хет-трика, а ещё отметился результативной передачей в игре предыдущего тура с «Лиллем» (1:2). Ади Хюттер помогает 22-летнему датчанину раскрыть потенциал. Такими темпами сможет рассчитывать на голевую победу над «Реймсом».

Экспресс на футбол 28 февраля

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Динамо» Мх — «Локомотив» за 1.74.

Ставка 2: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча в матче со «Штутгартом» за 2.18.

Ставка 3: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча в матче с «Реймсом» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.74 х 2.18 х 1.90 = 7.20.