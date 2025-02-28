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Пари НН — Акрон, прогноз на матч РПЛ 1 марта 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало, какой счёт, ставки

«Пари НН» — «Акрон». Дзюба и Гончаренко старались на сборах
Михаил Коробов
«Пари НН» — «Акрон»: прогноз на матч РПЛ
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Зиму команды провели продуктивно, это видно. Должны ярко возобновить сезон.

Возобновляется сезон РПЛ. 1 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» примет «Акрон». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Пари НН» — «Акрон» 1 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет приблизительно 37% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 2.80 — в районе 35%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40, что составляет около 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Пари НН» — «Акрон» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч чемпионата России «Пари НН» — «Акрон» (01.03.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге соперники сыграли вничью — 2:2. Через несколько дней после этого «Пари НН» объявил о назначении Виктора Гончаренко на тренерский пост. Под руководством белорусского специалиста нижегородцы провели семь матчей РПЛ — четыре поражения, две ничьих и победа над располагающимся в зоне вылета «Ахматом» (2:0). Так себе показатели.

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Посмотрим, что изменится после зимней паузы. Провёл её селекционный отдел клуба весьма продуктивно. Нижегородцы арендовали нескольких футболистов топ-клубов, на правах свободного агента пополнил состав Вячеслав Грулёв, подписан ряд быстрых и техничных легионеров. Возможности Гончаренко увеличились.

Новички быстро осваиваются. Помогли создать пятиматчевую беспроигрышную серию на сборах. Новыми красками заиграла атака. Подопечные Виктора Гончаренко забили три мяча «Крыльям Советов» (3:3) и четыре — «Кайрату» (4:2), в который этой зимой мог перейти форвард «Акрона» Артём Дзюба.

Трансфер не состоялся. Лучший бомбардир в истории РПЛ принял решение остаться и помогать Зауру Тедееву. Под руководством этого специалиста 36-летний нападающий быстро набрал форму и стал важной частью тольяттинской команды. В 10 играх РПЛ забил три мяча и отдал столько же голевых пасов.

С Артёмом дела у «Акрона» пошли значительно веселее. Победив в двух предыдущих турах РПЛ «Оренбург» (1:0) и «Зенит» (2:1), тольяттинцы обогнали «Пари НН» и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице первенства. Победный гол в ворота петербуржцев забил именно Дзюба.

Зимой «Акрон» был менее активен, нежели «Пари НН». Зачем портить то, что работает хорошо? Состав был укреплён точечно несколькими легионерами. Усилены средняя линия и защита. На сборах тольяттинцы выиграли три из шести матчей и один раз сыграли вничью. Дзюба принял участие в четырёх играх, в которых забил четыре мяча.

Выявить фаворита после столь длительного простоя трудно. Одно дело товарищеские матчи, совсем другое — официальные. Вполне возможно, одна из команд будет лучше готова к возобновлению сезона. Посмотрим. Наиболее оптимальным вариантом для ставки видится «обе забьют» с коэффициентом 1.82.

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Оба клуба неплохо провели сборы, порадовали на них результативностью. В последней очной встрече аж по два раза смогли друг друга огорчить. Ждём, что и в этот раз не пожалеют для болельщиков голов и хотя бы по одному мячу забить смогут. Счёт 1:1 здесь вполне вероятен.

Ставка: обе забьют за 1.82.

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