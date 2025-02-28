«Зенит» — ЦСКА. Зимний Кубок РПЛ забыли. Теперь всё по-взрослому

Возобновляется сезон РПЛ. 1 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 1 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.62, что составляет приблизительно 60% вероятности. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 6.20 — в районе 15%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Зенит» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (01.03.2025)

«Зенит» ушёл на перерыв с двумя поражениями в чемпионате России кряду, а ЦСКА выиграл только две из шести предыдущих встреч первенства. Петербуржцы не возглавляют турнирную таблицу, а армейцы занимают шестое место. Соперники далеки от лучших кондиций.

Несколько лет назад сине-бело-голубые доминировали в РПЛ, но теперь это уже история. Лидеры начали один за другим покидать Россию, а новобранцы не все хорошо вписываются в систему Сергея Семака. Глубина состава по-прежнему внушительная, однако в атаке стало меньше креатива и элитных исполнителей.

Подаёт надежды Луис Энрике. Именно он открыл счёт в матче за Зимний Кубок РПЛ со «Спартаком». Петербуржцы победили красно-белых со счётом 3:0. Всё бы ничего, но ранее не без везения спаслись от поражения во встрече с ЦСКА 2:2 (4:1 пен.). Сравняли счёт в компенсированное время. А ведь если бы проиграли, армейцы вышли бы в финал.

У ЦСКА два больших события этой зимой. Первое и главное — подписали перспективного бразильского форварда Алеррандро. Второе — в «Зенит» перешёл Саша Зделар. Кто-то наверняка вспомнит про скандальный трансфер Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга, но это совсем другой случай. Куда менее резонансный.

Трансферы выглядят логично. Как и «Зениту», армейцам не хватает мощности в атаке. Забивают совсем мало: в среднем 1,5 мяча за матч РПЛ. И это с учётом того, что бо́льшую часть голов отгрузили располагающимся в нижней части таблицы командам, не славящимся слаженной игрой в обороне.

Несмотря на то что соперники усилились форвардами, высокой результативности ждать не стоит. В товарищеском матче дали волю эмоциям и подарили голевое шоу, но в официальных играх обычно предельно внимательны и сконцентрированны. ТМ 2.5 мяча принимается с коэффициентом 1.90.

Пропускают команды очень редко: петербуржцы в среднем за матч в РПЛ 0,6 гола, армейцы — 0,7. История официальных очных встреч говорит о том, что даже думать о высокой результативности не стоит. Ни в одной из шести последних не забили больше двух мячей. В четырёх из них не смогли соорудить больше одного гола. Избыточный прагматизм, но им и воспользуемся.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.