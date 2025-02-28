«Краснодар» — «Крылья Советов». И сдались эти трансферы? У Мусаева всё под контролем

Наконец-то! Российская Премьер-Лига вернулась после зимней спячки. В субботу, 1 марта, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» 1 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 8.20, а поставить на ничейный исход можно за 4.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов» (01.03.2025)

«Краснодар» ни разу не выиграл за четыре последних тура чемпионата России перед зимним перерывом. Однако благодаря осечкам конкурентов сохранил за собой лидерскую позицию. Перед возобновлением сезона краснодарский клуб занимает первое место в таблице, набрав 39 очков. У «Зенита» столько же, но он ниже из-за дополнительных показателей.

Перед Мурадом Мусаевым и краснодарскими футболистами стоит серьёзная задача. Во время трансферного окна не было подписаний, а потому состав остался тот же. Решили обойтись без усиления. В таких условиях придётся составить конкуренцию «Зениту» и «Спартаку», которые значительно потратились на новичков этой зимой.

Раньше времени паниковать не стоит. Состав у «быков» прежний, а значит — сыгранный. Не нужно тратить ресурсы на встраивание новых лиц, можно сразу работать на результат. В первом круге, кстати, получалось. За 18 туров краснодарский клуб забил 34 мяча, а пропустил — 12. Это очень хорошие показатели.

«Крылья Советов» переживают шторм в этом сезоне. Сначала ходили слухи об увольнении Игоря Осинькина. Теперь что-то происходит в высшем руководстве, уже случились новые назначения. А команда между тем находится в группе тех, кто борется за выживание. Отрыв от зоны стыков составляет всего два очка, хотя и плотность тут высокая.

Самарскую команду можно назвать весёлой в том плане, что она забивает сама, но часто и много пропускает. В четырёх последних играх РПЛ перед зимней паузой с участием самарцев заходили ставки «обе забьют» и «тотал больше 2.5 мяча». Есть все основания ожидать продолжение этого тренда в предстоящем матче.

Состояние футболистов после возобновления чемпионата России как-то время будет нестабильным. Нужно же им набрать игровой тонус! В матче таких атакующих команд, которыми «Краснодар» и «Крылья Советов» являются, этот фактор может привести к огрехам в обороне, свободным зонам и забитым голам.

Вот только на многое Игорю Осинькину расчитывать будет трудно. «Крылья Советов» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги очень плохо проводят выездные матчи, выиграли всего в двух из девяти, пропустив суммарно 15 мячей. А на таком фоне можно ждать, что мотивированный «Краснодар» как минимум не проиграет. Отсюда соответствующая ставка.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.