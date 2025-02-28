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Краснодар — Крылья Советов, прогноз на матч РПЛ 1 марта 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, результат, какой счёт

«Краснодар» — «Крылья Советов». И сдались эти трансферы? У Мусаева всё под контролем
Алексей Анисимов
«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз на матч
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В первом матче после возобновления сезона краснодарцы наберут очки.

Наконец-то! Российская Премьер-Лига вернулась после зимней спячки. В субботу, 1 марта, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» 1 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 8.20, а поставить на ничейный исход можно за 4.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов» (01.03.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» ни разу не выиграл за четыре последних тура чемпионата России перед зимним перерывом. Однако благодаря осечкам конкурентов сохранил за собой лидерскую позицию. Перед возобновлением сезона краснодарский клуб занимает первое место в таблице, набрав 39 очков. У «Зенита» столько же, но он ниже из-за дополнительных показателей.

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Перед Мурадом Мусаевым и краснодарскими футболистами стоит серьёзная задача. Во время трансферного окна не было подписаний, а потому состав остался тот же. Решили обойтись без усиления. В таких условиях придётся составить конкуренцию «Зениту» и «Спартаку», которые значительно потратились на новичков этой зимой.

Раньше времени паниковать не стоит. Состав у «быков» прежний, а значит — сыгранный. Не нужно тратить ресурсы на встраивание новых лиц, можно сразу работать на результат. В первом круге, кстати, получалось. За 18 туров краснодарский клуб забил 34 мяча, а пропустил — 12. Это очень хорошие показатели.

«Крылья Советов» переживают шторм в этом сезоне. Сначала ходили слухи об увольнении Игоря Осинькина. Теперь что-то происходит в высшем руководстве, уже случились новые назначения. А команда между тем находится в группе тех, кто борется за выживание. Отрыв от зоны стыков составляет всего два очка, хотя и плотность тут высокая.

Самарскую команду можно назвать весёлой в том плане, что она забивает сама, но часто и много пропускает. В четырёх последних играх РПЛ перед зимней паузой с участием самарцев заходили ставки «обе забьют» и «тотал больше 2.5 мяча». Есть все основания ожидать продолжение этого тренда в предстоящем матче.

Состояние футболистов после возобновления чемпионата России как-то время будет нестабильным. Нужно же им набрать игровой тонус! В матче таких атакующих команд, которыми «Краснодар» и «Крылья Советов» являются, этот фактор может привести к огрехам в обороне, свободным зонам и забитым голам.

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Вот только на многое Игорю Осинькину расчитывать будет трудно. «Крылья Советов» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги очень плохо проводят выездные матчи, выиграли всего в двух из девяти, пропустив суммарно 15 мячей. А на таком фоне можно ждать, что мотивированный «Краснодар» как минимум не проиграет. Отсюда соответствующая ставка.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

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