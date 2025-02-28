«Наполи» — «Интер». Лига чемпионов важнее скудетто

На этих выходных возвращается Российская Премьер-Лига, но и на европейской арене есть множество интересных встреч. В субботу, 1 марта, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится центральный матч 27-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Наполи» — «Интер» 1 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.48, что приблизительно составляет 40% вероятности. Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.40, а на ничейный исход можно поставить за 3.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» (01.03.2025)

За последний год соперники успели встретиться трижды в разных турнирах, и в каждом случае общий тотал не превышал два гола. Предстоящая встреча обещает получиться не менее напряжённой. Во-первых, потому что остро стоит вопрос чемпионской гонки. «Интер» лидирует в Серии А, набрав 57 очков, а «Наполи» отстаёт всего на одно очко.

При победе «нерадзурри» оторвутся от главного конкурента на четыре очка. Это большая фора при их нынешней форме. Если победу одержат неаполитанцы, они вернутся на первое место в турнирной таблице. Да ещё и заимеют два очка форы. Понятное дело, что ни одна из команд не захочет форсировать события на поле, чтобы не нарваться на неприятности.

Второй фактор упорного противостояния — сегодняшнее состояние соперников. Подопечные Симоне Индзаги находятся в приличной форме. Недавно обыграли «Лацио» (2:0) и вышли в полуфинал Кубка Италии, а до того расправились с «Дженоа» (1:0), благодаря чему удержали лидерские позиции. Пока всё складывается довольно перспективно.

Команда Антонио Конте, в свою очередь, до неожиданного поражения от «Комо» (1:2) шла на серии из 10 матчей без поражений, из которых семь удалось выиграть. А ведь по пути пришлось собрать самые «сливки» — «Аталанту» (3:2), «Ювентус» (2:1), «Рому» (1:1) и «Лацио» (2:2). Так что хозяева отнюдь не андердоги. Теперь настало время и миланского «Интера».

Почему «Интеру» будет трудно, а «Наполи» сможет рассчитывать на очки? Как минимум потому, что «нерадзурри» в последнее время плохо играют на выезде. Проиграли всухую «Ювентусу» (0:1) и «Фиорентине» (0:3), потеряли очки в дерби с «Миланом» (1:1). При этом тренерский штаб и футболисты должны ещё думать о предстоящей поездке в Нидерланды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. И это сейчас важнее.

«Наполи» проиграл только две домашние встречи в этом сезоне чемпионата Италии, благодаря отсутствию еврокубков готовится к матчам в недельном цикле, и у Конте меньше травмированных, нежели у соперника. При таких раскладах будет логично ждать, что неаполитанский клуб как минимум не проиграет. А сдобрить ставку можно тоталом меньше 2.5 мяча. Всё же встреча остаётся принципиальной.

Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.42.