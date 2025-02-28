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Наполи — Интер, прогноз на матч Серии А 1 марта 2025, прямая трансляция, где смотреть онлайн, какой счёт, результат, во сколько

«Наполи» — «Интер». Лига чемпионов важнее скудетто
Алексей Анисимов
«Наполи» — «Интер»: прогноз на матч Серии А
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«Нерадзурри» пожертвуют лидерством в Серии А ради еврокубков.

На этих выходных возвращается Российская Премьер-Лига, но и на европейской арене есть множество интересных встреч. В субботу, 1 марта, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится центральный матч 27-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Наполи» — «Интер» 1 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.48, что приблизительно составляет 40% вероятности. Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.40, а на ничейный исход можно поставить за 3.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» (01.03.2025)

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За последний год соперники успели встретиться трижды в разных турнирах, и в каждом случае общий тотал не превышал два гола. Предстоящая встреча обещает получиться не менее напряжённой. Во-первых, потому что остро стоит вопрос чемпионской гонки. «Интер» лидирует в Серии А, набрав 57 очков, а «Наполи» отстаёт всего на одно очко.

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При победе «нерадзурри» оторвутся от главного конкурента на четыре очка. Это большая фора при их нынешней форме. Если победу одержат неаполитанцы, они вернутся на первое место в турнирной таблице. Да ещё и заимеют два очка форы. Понятное дело, что ни одна из команд не захочет форсировать события на поле, чтобы не нарваться на неприятности.

Второй фактор упорного противостояния — сегодняшнее состояние соперников. Подопечные Симоне Индзаги находятся в приличной форме. Недавно обыграли «Лацио» (2:0) и вышли в полуфинал Кубка Италии, а до того расправились с «Дженоа» (1:0), благодаря чему удержали лидерские позиции. Пока всё складывается довольно перспективно.

Команда Антонио Конте, в свою очередь, до неожиданного поражения от «Комо» (1:2) шла на серии из 10 матчей без поражений, из которых семь удалось выиграть. А ведь по пути пришлось собрать самые «сливки» — «Аталанту» (3:2), «Ювентус» (2:1), «Рому» (1:1) и «Лацио» (2:2). Так что хозяева отнюдь не андердоги. Теперь настало время и миланского «Интера».

Почему «Интеру» будет трудно, а «Наполи» сможет рассчитывать на очки? Как минимум потому, что «нерадзурри» в последнее время плохо играют на выезде. Проиграли всухую «Ювентусу» (0:1) и «Фиорентине» (0:3), потеряли очки в дерби с «Миланом» (1:1). При этом тренерский штаб и футболисты должны ещё думать о предстоящей поездке в Нидерланды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. И это сейчас важнее.

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«Наполи» проиграл только две домашние встречи в этом сезоне чемпионата Италии, благодаря отсутствию еврокубков готовится к матчам в недельном цикле, и у Конте меньше травмированных, нежели у соперника. При таких раскладах будет логично ждать, что неаполитанский клуб как минимум не проиграет. А сдобрить ставку можно тоталом меньше 2.5 мяча. Всё же встреча остаётся принципиальной.

Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.42.

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