«Бетис» — «Реал». Карло Анчелотти поступит мудро

Российская Премьер-Лига вернулась, но выходные порадуют не только этим. В субботу, 1 марта, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится матч 26-го тура испанской Примеры «Бетис» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Бетис» — «Реал» 1 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно составляет 56% вероятности. Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 4.50, а на ничейный исход можно поставить за 4.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» Мадрид (01.03.2025)

Проиграв в финале Суперкубка Испании, мадридский «Реал» продолжает плотную борьбу по всем оставшимся направлениям. И прямо сейчас начинается ключевой отрезок сезона. Накануне мадридцы обыграли «Реал Сосьедад» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании, а впереди у них — первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

И ведь про внутреннюю арену забывать нельзя, поскольку в чемпионской гонке Ла Лиги ещё ничего не решено. Перед 26-м туром турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», набравшая 54 очка. У «сливочных» очков столько же, но хуже дополнительные показатели. А тут ещё и сосед «Атлетико» наступает на пятки с 53 очками.

В такой ситуации расслабляться чревато. А как назло, ещё и соперник попался непростой. «Бетис» позволил себе проиграть бельгийскому «Генту» (0:1) в ответном стыковом матче в Лиге конференций. Причём на своём поле. Но ведь в первой встрече он выиграл со счётом 3:0, а совсем недавно обыграл на выезде «Хетафе» (2:1).

Недооценивать «Бетис» не стоит ещё и из-за хорошей статистики в очных встречах. За восемь предыдущих он проиграл мадридскому «Реалу» только дважды. В остальных случаях добивался ничьих. Зачастую с минимальным счётом – 0:0 или 1:1. Мануэль Пеллегрини научился играть с одним из лучших клубов мира, даже располагая средним составом.

Короче говоря, Карло Анчелотти не позавидуешь. На одной мудрости даже Папы Карло здесь явно не выехать. В последнее время результативность и количество побед «Реала» сократились. В особенности — на внутренней арене. Вполне логично в такой ситуации попробовать отделаться малой кровью в Примере, чтобы сохранить силы на Лигу чемпионов.

Потому в предстоящем матче высокой результативности от команд можно не ждать. Что-то вроде 0:0, 1:1 или 1:0 в чью-либо пользу здесь можно будет увидеть. «Бетис» очень хорошо знает свои минусы в битве с таким грандом, а «Реалу» лучше не форсировать события и поберечь футболистов. Берём тотал меньше 3 мячей.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.98.