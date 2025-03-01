Экспресс на РПЛ: «Зенит» бодается с ЦСКА, «Краснодар» пытается быть лидером

Российская Премьер-Лига благополучно вернулась, программа 19-го тура была открыта 28 февраля. Сегодня, 1 марта, состоятся другие встречи. Авторы «Чемпионата» подготовили специальный экспресс на некоторые из них. Забираем и смотрим!

Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА

«Зенит» ушёл на перерыв с двумя поражениями в чемпионате России кряду, а ЦСКА выиграл только две из шести предыдущих встреч первенства. Петербуржцы не возглавляют турнирную таблицу, а армейцы занимают шестое место. Соперники далеки от лучших кондиций. Зимой случились трансферы.

Трансферы выглядят логично. Как и «Зениту», армейцам не хватает мощности в атаке. Забивают совсем мало: в среднем 1,5 мяча за матч РПЛ. И это с учётом того, что бо́льшую часть голов отгрузили располагающимся в нижней части турнирной таблицы командам, не славящимся слаженной игрой в обороне.

Несмотря на то что соперники усилились форвардами, высокой результативности от встречи ждать не стоит. В товарищеском матче дали волю эмоциям и подарили голевое шоу, но в официальных играх обычно предельно внимательны и сконцентрированы. ТМ 2.5 мяча принимается с коэффициентом 1.90.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»

Перед Мурадом Мусаевым и краснодарскими футболистами стоит серьёзная задача. Во время трансферного окна не было подписаний, а потому состав остался тот же. Решили обойтись без усилений. В таких условиях придётся составить конкуренцию «Зениту» и «Спартаку», которые значительно потратились на новичков этой зимой.

Раньше времени паниковать не стоит. Состав у «быков» прежний, а значит — сыгранный. Не нужно тратить ресурсы на встраивание новых лиц в коллектив, можно сразу работать на результат. В первом круге, кстати, получалось. А тут ещё и соперник не самый стабильный, кроме того, играющий не лучшим образом на выезде.

«Крылья Советов» переживают шторм в этом сезоне. Но при этом самарскую команду можно назвать весёлой в том плане, что она забивает сама, однако часто и много пропускает. В четырёх последних играх РПЛ перед зимней паузой с участием самарцев заходили ставки «обе забьют» и «тотал больше 2.5 мяча». Есть все основания ожидать продолжение этого тренда в предстоящем матче.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Акрон»

Зимой «Акрон» был менее активен, нежели «Пари НН». Зачем портить то, что работает хорошо? Состав был укреплён точечно несколькими легионерами. Усилены средняя линия и защита. На сборах тольяттинцы выиграли три из шести матчей и один раз сыграли вничью. Дзюба принял участие в четырёх играх, в которых забил четыре мяча.

Выявить фаворита после столь длительного простоя трудно. Одно дело товарищеские встречи, совсем другое — официальные. Вполне возможно, одна из команд будет лучше готова к возобновлению сезона. Посмотрим. Наиболее оптимальным вариантом для ставки видится «обе забьют» с коэффициентом 1.82.

Оба клуба неплохо провели сборы, порадовали на них результативностью. В последнем очном матче аж по два раза смогли друг друга огорчить. Ждём, что и в этот раз не пожалеют для болельщиков голов и хотя бы по одному смогут забить. Счёт 1:1 здесь вполне вероятен.

Экспресс на матчи РПЛ 1 марта

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Зенит» — ЦСКА за 1.90.

Ставка 2: «Краснодар» не проиграет «Крыльям Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Ставка 3: обе забьют в матче «Пари НН» — «Акрон» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.85 х 1.82 = 6.39.