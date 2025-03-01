Экспресс на зарубежный футбол: «Наполи» против «Интера», а «Реал» разрывается

Российская Премьер-Лига вернулась, а топовые европейские чемпионаты никуда и не уходили. Берём экспресс на главные матчи дня в итальянской Серии А и испанской Ла Лиге, которые пройдут сегодня, 1 марта.

Прогноз на матч «Наполи» — «Интер»

За последний год соперники успели встретиться трижды в разных турнирах, и в каждом случае общий тотал не превышал двух голов. Предстоящая встреча обещает получиться не менее напряжённой. Во-первых, потому что остро стоит вопрос чемпионской гонки. «Интер» лидирует в Серии А, набрав 57 очков, а «Наполи» отстаёт всего на одно очко.

Второй фактор упорного противостояния — сегодняшнее состояние соперников. Подопечные Симоне Индзаги находятся в приличной форме. Коллектив Антонио Конте, в свою очередь, до неожиданного поражения от «Комо» (1:2) шёл на серии из 10 матчей без поражений, из которых семь ему удалось выиграть.

А что говорит в пользу «Наполи», так это то, что «Интер» в последнее время плохо проводит выезды. Проиграл всухую «Ювентусу» (0:1) и «Фиорентине» (0:3), потерял очки в дерби с «Миланом» (1:1). При этом тренерский штаб и футболисты должны ещё думать о предстоящей поездке в Нидерланды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот и складывается 1Х через ТМ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Бетис» — «Реал»

Проиграв в финале Суперкубка Испании, мадридский «Реал» продолжает плотную борьбу по всем оставшимся направлениям. И прямо сейчас начинается ключевой отрезок сезона. Накануне мадридцы одолели «Реал Сосьедад» (1:0) в первой встрече 1/2 финала Кубка Испании, а впереди у них — первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

И ведь про внутреннюю арену забывать нельзя, поскольку в чемпионской гонке Ла Лиги ещё ничего не решено. В такой ситуации расслабляться чревато. А как назло ещё и соперник попался непростой. Недооценивать «Бетис» не стоит из-за хорошей статистики в очных встречах. За восемь предыдущих он проиграл мадридскому «Реалу» только два раза. В остальных случаях добивался ничейных исходов.

Короче говоря, Карло Анчелотти не позавидуешь. Вполне логично в такой ситуации попробовать отделаться малой кровью в Примере, чтобы сохранить силы на Лигу чемпионов. Потому в предстоящем матче высокой результативности от команд можно не ждать. Что-то вроде 0:0, 1:1 или 1:0 в чью-либо пользу здесь можно будет увидеть.

Экспресс на зарубежный футбол 1 марта

Ставка 1: «Наполи» не проиграет «Интеру» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.42.

Ставка 2: тотал меньше 3 мяча в матче «Бетис» — «Реал» за 1.98.

Общий коэффициент: 2.42 х 1.98 = 4.79.